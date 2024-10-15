日本都道府縣魅力排行榜　北海道連續16年稱霸　茨城不再「包尾」

日本民間智庫「品牌綜合研究所」（ブランド総合研究所）10月13日公布2024年度都道府縣魅力排行榜，北海道連續16年力壓京都成為榜首，而佐賀縣則敬陪末席。



共同網及《Diamond Online》報道，品牌綜合研究所自2009年開始公布都道府縣魅力排行榜後，每年公布時都引起不少迴響。調查根據各地「感受到何種程度的魅力」等90項問題作分析，結果北海道獲70.8分，雖然比2023年的72.4分略低，仍保住榜首地位。

報道提到，北海道憑札幌和函館等多個旅遊城市，因而獲得好評。至於京都和沖繩則擁有歷史或島嶼等鮮明印象，分別排行第二和第三；關東地區的東京和神奈川就緊隨其後。

而今年內接連遭受地震及暴雨影響的石川縣，排名雖然稍跌一級至第10位，但所得分數則由去年的33.4分升至33.9分。報道指，當地近年在社交平台和傳媒介紹魅力所在，令人留下印象，再加上當地民眾在災後復興的努力，外界再度關注石川縣的賣點，因此保住前十名位置。與石川縣相鄰福井縣就受惠於北陸新幹線延段開業，帶動排名上升七位至第31位。

點擊以下圖輯了解排頭十位的都道府縣：

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在榜尾方面則出現「爭崩頭」情況，上年排「包尾」的茨城連升2級至45位，榜尾位置則由原本尾二的佐賀取代；埼玉就跌至46位。研究所特別提到，在排名的其中一項重要因素「觀光意欲度」中，茨城原本連續15年墊底，今年就跳升一級至46位；埼玉就成為觀光意欲最低的地區。

對於這次排名，有住在茨城的網民表示，當地氣候穩定，亦沒有太多自然災害，而且農業發達及有很多平地，平均家庭收入排行前列，再加上距離東京約1小時車程，形容當地宜居，但對於縣外的人而言就沒有太多景點，因此期待明年「重奪」榜尾。