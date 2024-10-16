以色列續空襲黎巴嫩南部1市長亡　以軍：真主黨高層僅剩2人

以色列10月16日再空襲黎巴嫩南部奈拜提耶市（Nabatiyeh），據路透社報道，至少造成6人斃命，包括當地市長。以色列軍方15日公布一張圖片，顯示黎巴嫩真主黨（Hezbollah）軍方高層除兩名成員外都已確認被擊斃，餘下兩人分別是薩菲丁（Hashem Safieddine）和另一名真主黨情報官員。



路透社16日引述兩名安全消息人士報道，以色列軍方同日對黎巴嫩南部主要城鎮奈拜提耶的市政大樓發動空襲，造成至少6人身亡，包括當地市長Ahmed Kahil。

以軍表示，向奈拜提耶數十個真主黨目標發動襲擊，並破壞其地下基礎設施。

從以色列軍方15日發布的一張圖片可見，黎巴嫩真主黨軍方高層幾乎接近「全滅」。

以色列軍方發布已接近「團滅」真主黨高層：

薩菲丁過往普遍被認為是已故真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）的繼任人，也是納斯魯拉的表弟。

2024年10月16日，從黎巴嫩與以色列邊境附近的Marjayoun可以看到，真主黨和以色列軍隊持續處於衝突狀態，黎巴嫩南部奈拜提耶市 (Nabatieh) 濃煙滾滾。（Reuters）

薩菲丁本月3日在以軍對貝魯特南部郊區的空襲中失蹤。真主黨官員曾在6日表示，薩菲丁仍然生死未卜。

黎巴嫩真主黨副總書記卡西姆（Naim Qassem）曾在8日的影片中表示，真主黨領導層仍在指揮戰鬥，那些被以色列殺害的真主黨高層均已有繼任人，真主黨沒有職位是空缺的。