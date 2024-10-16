美國促以色列改善加沙人道情況　英媒：警告或切斷部份軍事援助

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）10月15日證實，美國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）13日致函以色列，表達美國對加沙人道情況惡化的憂慮，並要求作出進一步改變，又強調美方希望「立即」看到變化，而非等待30天。路透社及英國廣播公司（BBC）等多間媒體披露，美方於信中表明，必須在30天內增加加沙的人道物資准入，否則美國將切斷部份軍事援助。



圖為2024年9月11日，以色列與哈馬斯衝突持續，加沙北部民眾爭相領取慈善組織的食物。（Reuters）

路透社及BBC等媒體稱，布林肯及奧斯汀在信中重申，美國政府對加沙人道情勢不斷惡化深切關注，並指以色列拒絕或阻礙加沙的人道援助，「必須從現在開始並在30天內」，採取一連串具體措施扭轉此情況。

信中概述所需要求，包括允許每天至少350輛貨車進入加沙、為物資運送暫時停火，以及在沒有軍事行動需要時，撤銷對巴勒斯坦平民的疏散命令。

圖為2024年8月24日，以色列與哈馬斯衝突持續，加沙北部民眾排隊領取救助物資。（Reuters）

信中警告，以色列如未能實施和維持這些措施，可能會令美國政策出現影響。信中並提出美國《對外援助法》（Foreign Assistance Act）第620i條的內容，列明對於阻礙美國提供人道援助的國家，禁止向對方提供軍事援助。

路透社報道，已獲知情人士證實信中內容，並指信已發送給以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）和戰略事務部長德爾默（Ron Dermer）。