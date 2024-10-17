韓美日副外長強烈譴責朝鮮故意升級緊張局勢　增設多國制裁監測組

韓國外交部第一次官金烘均、美國務院副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和日本外務省次官岡野正敬10月16日於首爾舉行協商會議，三方強烈譴責朝鮮加劇地區軍事緊張局勢的行為。韓國同日表示，韓美日等11國將成立多國制裁監測組，實時監控試圖違反和規避對朝鮮制裁的活動。



韓聯社日前報道，金烘均表示，韓國強烈譴責朝鮮不斷發起核武挑釁，徹底切斷韓朝公路連接，以及指控韓國無人機滲透至平壤等大肆渲染緊張氣氛的行為。

2024年10月16日，韓國外交部第一次官金烘均、美國務院副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和日本外務省次官岡野正敬在首爾舉行協商會議。（Reuters）

他表示，韓國將商定維持韓美聯防態勢，並在韓美日3國緊密合作的大框架下加強安全合作。韓國強烈譴責俄朝非法軍事合作，並重申韓方在烏克蘭議題上的合作與援助取態。

坎貝爾則批評，朝鮮挑釁令人十分驚訝。他讚揚韓方的應對極其慎重、始終如一和均衡協調。他強調，美國支持和平實現朝鮮半島再統一；岡野正敬表示，三國已就朝鮮的最新動向交換意見，並一致決定通過三方合作予以應對。

2024年10月16日，韓國外交部第一次官金烘均、美國務院副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）和日本外務省次官岡野正敬在首爾舉行協商會議。（Reuters）

報道稱，聯合國安理會朝鮮制裁委員會專家小組4月30日任期結束並解散，導致對朝方制裁監督機制缺失。韓國、美國、日本、法國、英國、德國、加拿大和澳洲等11國為填補監督漏洞，將在聯合國框架之外成立多國制裁監測組。