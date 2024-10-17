韓國總統夫人金建希涉操縱股價案　檢方不起訴：無犯罪嫌疑

韓國檢方10月17日就總統尹錫悅夫人金建希涉參與操縱德意志汽車公司（Deutsch Motors）股價案作出不起訴決定，認定其無犯罪嫌疑。



韓聯社17日報道，金建希涉嫌在德意志汽車會長權五洙（音譯）2009年至2012年操縱股價的過程中為其提供資金支援。首爾中央地方檢察廳反貪二部當日認定，金建希不具有違反《資本市場法》的犯罪嫌疑。

檢方調查後發現，金建希與6個涉股價操縱行為的賬戶有關，其中3個已被法院認定牽涉股價操縱行為，但檢方認為沒有充分證據表明金建希知曉相關情況，以及她與股價操縱團體聯繫後有進行股票交易。

2024年10月1日，韓國總統尹石悅和妻子金建希抵達城南市，參加慶祝韓國建軍節76週年的活動。（Reuters）

檢方主張，金建希缺乏股票投資專業知識，在權五洙的勸說下以投資賺取收益為目的，將其賬戶全權委託給他人進行交易，對操縱股價一事並不知情。檢方還認定被無辜捲入股價操縱案的90多人無犯罪嫌疑，其中也包括金建希母親。