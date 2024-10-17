英國外相林德偉將首次訪華 北京：深入溝通加強各領域對話合作
撰文：莊勁菲
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中國外交部發言人毛寧10月17日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，英國外相林德偉（David Lammy）10月18日至19日正式訪問中國，是英國新政府首名內閣大臣訪華。毛寧表示中方願同英方一道，推動中英關係行穩致遠。
17日在例行記者會上，毛寧表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，兩國關係長期穩定發展符合雙方共同利益，也有利於國際社會團結應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。
毛寧表示，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，兩國關係長期穩定發展符合雙方共同利益，也有利於國際社會團結應對全球性挑戰，促進世界和平與發展。
毛寧說，此訪是英國新政府首位內閣大臣訪華，雙方將圍繞落實兩國領導人8月通話達成的重要共識，就增進戰略互信、加強各領域對話合作深入溝通。中方願同英方一道，秉持夥伴定位，堅持開放合作，促進互利共贏，推動中英關係行穩致遠。
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