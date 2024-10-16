英國首相施紀賢：考慮制裁以色列財長與國安部長

英國首相施紀賢（Keir Starmer）10月16日在國會表示，英國正考慮制裁以色列財長莫特里奇（Bezalel Smotrich）與國家安全部長本格維爾（Itamar Ben-Gvir）。



施紀賢談到兩人「顯然令人厭惡的言論」，他當時被問到有關莫特里奇指加沙平民捱餓可能是合理的說法，以及本格維爾形容在約旦河西岸引發暴力事件的以色列定居者是英雄的說法，施紀賢回應稱「我們正在關注這一點，因為它們顯然是令人厭惡的言論」。

以色列部長：不改變立場

莫特里奇與本格維爾則透過聲明回應指，不會因為制裁的威脅而改變立場，本格維爾指「他們不會嚇到我，我將繼續只根據以色列最高國家利益行事。」

2024年8月13日，以色列極右翼安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）到訪位於耶路撒冷舊城的聖殿山，亦即阿克薩清真寺（Al-Aqsa mosque）所在地。（Reuters）

路透社指，英國前任政府的外相卡梅倫（David Cameron）在7月英國大選前，也曾計劃制裁莫特里奇與本格維爾，後來保守黨在大選敗陣，如今新上台的施紀賢向國會稱，他也會考慮這選項。

在施紀賢上場後，外界一直關注英國在以巴問題上的立場會否有所不同，他7月初與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）通電話時表示，英國推動以巴和平進程的長期政策不變，認為是巴勒斯坦人不容否定的權利。 他又稱，英國將在兩國方案中承認巴勒​​斯坦的國家地位。