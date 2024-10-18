拜登抵柏林將晤德法英領導人 討論俄烏戰事及中東局勢
撰文：蕭通
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美國總統拜登（Joe Biden）10月17日抵達柏林短暫訪問，將與德國、法國、英國領導人討論俄烏戰事，預計中東局勢也是重點，尤其隨着哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）17日遭以軍擊斃，可望為加沙停火帶來契機。
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拜登預定18日上午與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz) 會談，然後與朔爾茨、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和英國首相施紀賢（Keir Starmer）舉行會談。路透社引述美國官員稱，戰事局勢、盟友如何增加支持等議顯，都將在會中討論。
拜登原定於上週對德國進行為期三天的國事訪問，並在美軍拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）召開援烏會議。但由於颶風米爾頓（Milton）吹襲美國，相關行程改期。國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，拉姆施泰因會議將於11月以虛擬方式舉行。
面對美國總統大選即將舉行，為美國將如何處理這場戰爭增加不確定性，使烏克蘭問題更具緊迫感。
朔爾茨16日強調，德國及美國是捍衛烏克蘭主權、領土完整和民主的最大支持者，將會堅持不變。但現時還必須盡一切努力，找出如何讓戰爭不會無限期持續的方案。
在拜登訪德前，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）訪問了西方多國介紹其「勝利計劃」，提出有關結束戰事的方案。內容包括北約（NATO）無條件邀請烏克蘭加入，以迫使俄羅斯認真進行談判。
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