辛瓦爾遭擊斃｜拜登促討論結束加沙戰爭　內塔尼亞胡：攻勢持續

以巴新一輪戰事持續超過一年後，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）10月17日遭以軍擊斃，美國總統拜登（Joe Biden）同日表示，辛瓦爾的死標誌著以色列民眾可以鬆一口氣，同時也讓加沙有機會擺脫該組織統治。拜登表示，將與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）通話，討論結束這場戰爭。意大利副總理兼外長塔亞尼（Antonio Tajani）此前也稱，希望能促使加沙停火。



內塔尼亞胡則稱，辛瓦爾的死為中東和平提供了機會，但揚言加沙戰爭尚未完結。他指色列算了舊賬、邪惡受到了打擊，但以軍的任務還沒有完成。目前仍是戰爭的重要時刻，以軍將繼續全力以赴，直到所有人質獲釋。以色列外交部長卡茨（Israel Katz）表示，對以色列來說是偉大的軍事和道德成就。



圖為內塔尼亞胡7月25日訪問白宮，與美國總統拜登討論以哈衝突。 （REUTERS）

圖為2021年5月24日，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）在加沙出席反以色列集會。（Reuters）

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan ）表示，辛瓦爾是和平的巨大障礙，既然這個障礙已經消除，拜登期待與內塔尼亞胡討論，包括如何確保人質獲釋並結束戰爭。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也稱，辛瓦爾一直拒絕美國及其他斡旋方提出的協議，現在隨著辛瓦爾死亡，美國將在未來幾天加倍努力，以求促成加沙戰事結束。

在辛瓦爾死亡後，拜登透過白宮發表的聲明，稱辛瓦爾被殺「對以色列、美國和世界來說，都是美好的一天」。拜登指對方是去年10月7日攻擊以色列、進行強姦和綁架的策劃者，也對此後發生的多數事情需負最大責任。副總統賀錦麗（Kamala Harris）則形容，「正義已經得到伸張」。