金正恩稱韓國是敵國　學者料不會開戰：僅以軍事對抗增內部凝聚力

朝鮮領導人金正恩10月17日將韓國形容為外國及敵國，並要挾稱若韓國侵犯朝鮮主權，朝方將不受任何條件限制、無所顧忌地使用武力。英媒同日引述學者稱，朝鮮正利用外部軍事對抗來加強內部凝聚力，惟似乎無意將緊張局勢升級至戰爭狀態。



朝中社18日報道，金正恩17日視察朝鮮軍隊時表示，他們10月15日炸毀韓朝公路和鐵路不僅意味着物理上的封閉，更是斷絕同韓國跨世紀糾纏不清的惡緣，完全消除毫無意義的「同族意識」和「統一」這種不現實的認知。

金正恩聽取敵情彙報後，檢查進入戰鬥待命狀態部隊的準備情況，以及軍事行動計劃相關文件。他接着以「韓美同盟性質變化」及「敵國侵略性軍事行動」為由，再次強調朝鮮加強核威懾力量的正當性。

圖為2024年10月7日，朝鮮領導人金正恩在平壤國防綜合大學發表講話。（Reuters）

英國廣播公司（BBC）17日報道，釜山東亞大學（Dong-A University）教授Kang Dong-wan認為，金正恩的目的是希望以外部軍事對抗來加強內部凝聚力。他表示：「我懷疑（韓朝）局勢會升級到戰爭程度。」

首爾朝鮮研究大學（University of North Korean Studies）教授Kim Dong-yup則質疑朝鮮發動全面戰爭的能力，並認為金正恩政權非常清楚與韓國爆全面衝突將帶來嚴重的後果。