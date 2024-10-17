俄羅斯副外長：若朝鮮遭攻擊　俄羅斯將提供軍事協助

美國、韓國、日本10月16日在韓國首爾舉行外交會議，三國外交領導人就朝鮮近期軍事行動表示關切，共同譴責朝鮮加劇半島緊張局勢。俄媒15日則引述俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）指，一旦朝鮮遭攻擊，俄羅斯將提供軍事協助。



美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）出席會議，他表示，美國對韓國和日本的防衛承諾堅定不移，並重申美國致力於通過美韓同盟和美日同盟加強對朝鮮的威懾。

韓國《韓民族日報》17日分析，韓美日的這些措施與俄羅斯和朝鮮的密切接觸相呼應，將進一步加劇朝鮮半島及周邊緊張局勢。

2024年10月16日，韓國首爾，圖為美國、韓國、日本舉行副外長會議，韓國副外長金烘均（中）、美國國務院副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell，右）和日副外相岡野正敬（左）出席會議。（Reuters）

俄羅斯6月19日與朝鮮簽署《全面戰略夥伴關係條約》，雙方承諾在一方受到侵略時援助盟友。在韓朝關係進一步緊張後，此條約再惹來韓媒關注。

俄羅斯塔斯社15日報道，俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）指，俄羅斯將在朝鮮受到侵略時提供軍事援助。

他稱「若對朝鮮實施侵略行為，會根據我們的法律採取一切必要措施，也依據朝鮮的法律。」