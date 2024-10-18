以色列剷除「最大敵人」之一辛瓦爾　分析指或結束以巴戰爭

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）領袖、2023年10月7日突襲以色列的幕後主謀辛瓦爾（Yahya Sinwar）10月17日在加沙被以軍擊斃，標誌以色列在這場戰爭中取得巨大成功。儘管總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱戰爭並未結束，但分析者認為，此次事件是結束這場持續一年的戰爭的機遇。



辛瓦爾是今年7月哈馬斯領袖哈尼亞（Isamil Haniyeh）在伊朗遇刺身亡後的繼任者。《紐約時報》（The New York Times）近期曝光的哈馬斯內部文件顯示，辛瓦爾及其他幾名哈馬斯指揮官用時兩年，共同策劃了10月7日的襲擊。辛瓦爾希望這次襲擊能夠令瓦解以色列，更決意與拉攏其盟友伊朗和真主黨加入這次對抗。

英國天空新聞（Sky News）分析則指，曾被囚以監獄多年的辛瓦爾對以色列人十分了解，亦通曉希伯來語，他知道以色列社會分化嚴重，有意利用該弱點，並誤導以色列陷入一種「錯誤的安全感」，使其認為哈馬斯不希望發生衝突。分析指，辛瓦爾是以色列軍方「最大、最有能力的」敵人。

2024年8月12日，伊朗德黑蘭，圖為一棟印有哈馬斯領導人辛瓦爾圖像的廣告牌。（Reuters）

據指，辛瓦爾的兄弟穆罕默德（Mohammed Sinwar）可能成為哈馬斯的新領導人。美媒引述一名美國官員稱，若穆罕默德繼位，談判可能徹底無望。

此外，哈馬斯前期組織的創始人之一Mousa Abu Marzourk、哈馬斯軍事分支卡桑旅（Izz al-Din al-Qassam Brigades）指揮官戴夫（Mohammed Deif，目前生死不明）、哈馬斯在卡塔爾的政治局成員哈耶（Khalil al-Hayya）等都有可能成為辛瓦爾的繼任者。

天空新聞國際事務主編Dominic Waghorn認為，其繼任者人選、有關人質處置的指示以及辛瓦爾在多大程度上參與領導哈馬斯的日常戰略等，這些問題都可能都未來戰爭走向產生重大影響。