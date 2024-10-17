聯黎部隊再遭以軍襲擊 歐盟16國擬向以色列施加最大壓力
撰文：劉耀洋
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聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）10月16日表示，一輛以軍坦克當日凌晨向維和部隊瞭望塔開火。歐盟16個向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊派遣人員的國家最新取得共識，一致決定向以色列施加最大壓力，以避免部隊再遭遇更多襲擊。
UNIFIL的發聲明指，在最近這次攻擊中有兩部攝影機被毀，塔樓也遭損毀。該組織重申，以色列有義務確保聯合國人員和財產的安全，並尊重聯合國財產的不可侵犯性。
意大利安莎通訊社（ANSA）日前報道，意大利防長克羅塞托（Guido Crosetto）和法國防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）共同主持歐盟16國防長線上會議中，防長們一致決定對以色列施加「最大的政治和外交壓力」。
防長們也同意在黎巴嫩維持穩定的重要性，並強調有關UNIFIL未來任務的每項決定都需要在聯合國內部集體作出。
與會國家分別是愛爾蘭、德國、西班牙、奧地利、希臘、波蘭、芬蘭、匈牙利、荷蘭、克羅地亞、拉脫維亞、愛沙尼亞、馬爾他、賽普勒斯。
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