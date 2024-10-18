涉偽造身份向印度航企發炸彈威脅　17歲青年栽贓未成遭警拘捕

印度多家航空公司本週接連在社交媒體收到炸彈威脅，導致班機被迫改道和延誤，印度警方10月16日逮捕了一名涉嫌向三趟航班發出炸彈威脅的17歲青年。



印度媒體報道，被捕的青年來自印度中部恰蒂斯加爾邦，警方的調查發現這名青年是通過社交媒體平台X發送炸彈威脅，他已帶到孟買接受調查。

警方說，疑犯的動機可能與財務糾紛有關。疑犯用假身份發出威脅，想牽連另一人，因為他與這人涉及生意糾紛。

據稱，疑犯曾使用這人的名字在兩個X賬號向印度廉價航空靛藍航空（IndiGo）和印度航空發送炸彈威脅。印度警方早前已逮捕這人問話。

據報道，15日至少有七趟班機收到炸彈威脅，其中包括一趟從印度飛往新加坡的印度快運航空班機。新加坡空軍部隊出動兩架戰機護航，班機在樟宜機場安全降落。此前，印度航空一趟從印度首都新德里飛往美國芝加哥的飛機也收到炸彈恐嚇，最終被迫緊急降落在加拿大。

2024年2月1日，印度孟買，Chhatrapati Shivaji Maharaj國際機場中，一名男孩隔著玻璃望向遠方的印度快運航空公司的飛機。（Reuters）

16日，印度又新增至少七趟班機收到虛報威脅信息。印度塔新航空（Vistara）說，當日從德國法蘭克福飛往印度孟買的客機在社媒收到「安全威脅」，但班機安全降落在預定目的地。

多趟航班收到虛報炸彈威脅，擾亂航班秩序，引起虛驚，印度政府警告將採取非常嚴厲的行動來對付惡作劇者。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

