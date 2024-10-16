印度女出門遇「天降大水箱」神奇無事　網民直呼：神明保佑｜有片

印度10月初發生天降大型水箱的驚險事件，幸好途經現場的女子剛好被水箱「笠住」，平安無事，現場影片自10月13日起在網上熱傳，網民直呼「好神奇」。



印度一名女子10月初出門，遇上「天降大水箱」事件（影片截圖）

印度驚險事件：途經現場的女子剛好被水箱「笠住」，平安無事（影片截圖）

印度驚險事件：途經現場的女子剛好被水箱罩住（影片截圖）

網民@Pooja_1010在社交平台X（前稱Twitter）上傳一則影片，影片一女子從街對面朝自己家走去，一邊走還一邊吃東西。但她走到路中央時頭頂突然跌下一個大水箱，幸好女子只是被水箱罩住，毫髮無損。

一名男子急忙跑出家門查看，隨後兩人一起看向屋頂方向，大水箱可能就是從那裏掉下來。

確認女子沒有受傷後，兩人抬頭與屋頂上的某人對話。（X/ Pooja_1010 影片截圖）

截至10月16日，該影片的觀看次數超過154萬次，獲點讚逾7000次，150多萬點擊。

據印度媒體報道，此事10日發生在印度古吉拉特邦蘇拉特縣（Surat）的丁多利（Dindoli）。

影片中的女子早前去寺廟完成祈禱並捐款，因此有當地人認為，她是因為獲得神明保佑才能逃過一劫。還有網友表示，該女子手中食物是蘋果，「一天一蘋果，醫生遠離我——即使遇上意外也一樣」，又有人笑稱「她還在咀嚼嗎？」