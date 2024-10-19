美國「腦死」男器官捐贈手術中蘇醒　家屬斥醫院大失誤：他眼有動

美國傳媒10月14日報道，肯塔基州（Kentucky）一名男子胡佛（Thomas 'TJ' Hoover II）被宣告「腦死亡」後，在器官捐贈手術期間「復活」蘇醒，家屬指在手術前曾看到「死者」眼睛打開，但獲告知只是反射動作、正常反應，家屬批評此存在重大失誤。聯邦政府決定介入調查。



事件發生於2021年10月底，30多歲的胡佛因為服藥過量問題被送進醫院急救，據其姊妹Donna Rhorer指，他們獲告知胡佛已經沒有反應，沒有腦波、沒有大腦活動，只好決定關掉生命維持系統，「因為你知道，他已經腦死了。」

美國男子胡佛（Thomas 'TJ' Hoover II）被宣告「死亡」後，他在器官捐贈手術期間蘇醒（TikTok@LaDonna Rhorer ）

胡佛生前同意在死後捐出器官，故此家人也決定遵照其意願，但Donna Rhorer也談到，她在手術前發現異象，在致意儀式中，她看到胡佛的眼睛開始打開，且四處張望，但此未有阻止手術進行，「我們獲告知這只是反射動作，只是正常本能，他已經不在了。」

在胡佛獲送去做手術的一小時後，醫生走出來，向家人告知胡佛「未準備好」，因為他在手術途中醒來。驚訝的家人之後把胡佛帶返家中照顧。

家人指，直至2024年初，他們才從器官捐贈機構一名前員工口中得知有關事件的詳情，醫生是在心導管檢查期間看到胡佛醒來，器官捐贈機構前員工當時看到胡佛在手術台上痛苦扭動，並明顯在哭泣。前員工形容這是最可怕的惡夢。

美國男子胡佛（Thomas 'TJ' Hoover II）被宣告「死亡」後，他在器官捐贈手術期間蘇醒（FB@LaDonna Rhorer ）

家人對此感憤怒，「這是生死攸關的問題。這不僅是挫敗感，我覺得他們試圖選擇用我的兄弟去犧牲。」

家人指胡佛現在不時有短期失憶的問題，「但他知道發生什麼事，他會說為什麼是我？他們為什麼想要我的器官？」聯邦政府決定介入調查事件。

器官機構發表聲明指，機構從未在活體人士身上採集器官，也沒有人會被迫這樣做。