墨西哥電視台直播出事 日全食變「性器官特寫」直播 嚇呆女主播
撰文：中天新聞網
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日前墨西哥RCG電視台，於8日在播放日全食直播報道時，疑似導播未注意，不小心播出男性「睪丸日食」的影片片段，讓當時鏡頭前方的主播感到相當震驚。
女主播表情極尷尬 點圖放大看看涉事片段：
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根據外媒MARCA、TMZ報道，當時墨西哥RCG電視台正在播報日全食轉播解說，畫面中可見太陽被月球遮住的黑色畫面，當畫面切換後，黑色變背景色，中間有白色圓形光球。
豈料，此時左上角突然出現男性的睪丸，周邊還有毛髮，且可辨識的程度明顯到能夠瞬間認出那就是男性生殖器。
此時畫面立刻中斷，切回攝影棚內的主播台，主播也感到相當震驚。
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目前尚不清楚這段影片被錯誤播放的確切原因，截至目前RCG Media尚未針對這起事件給出回應。
不過當地媒體事後指出，這段片段早在2017年就開始流傳，是否真如網友所說並不清楚。
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