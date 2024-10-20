摩爾多瓦將舉行總統選舉　關乎是否加入歐盟

摩爾多瓦（Moldova）星期天（10月20日）舉行總統選舉和加入歐盟的公投。



路透社報導，民意調查顯示，親西方的現任總統桑杜（Maia Sandu）在選票上遙遙領先她的10名競爭對手，但如果她未能達到50%的直接獲勝門檻，競選將進入11月3日的決勝階段。



民意調查顯示，如果投票進入第二輪，她可能會與前總檢察長斯托亞諾格洛（Alexandr Stoianoglo）對陣，後者得到了傳統上親俄的社會黨的支援。

若桑杜勝選，她將在憲法中插入一項條款，將加入歐盟作為目標。 她在Facebook上說：「我們的命運將在星期天決定。 每個人的選票都很重要，無論我們身在何處。」

民意調查顯示，大多數人支援加入歐盟，但其中五名候選人已告訴他們的支援者投反對票或抵制，稱此時舉行選舉只為增加桑杜的支持率。

自1991年蘇聯解體以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間交替。 自桑杜於2020年12月上台以來，該國與莫斯科的關係惡化。 她譴責俄羅斯入侵烏克蘭，指責俄羅斯密謀推翻她，並在俄羅斯減少天然氣供應後追求實現能源供應多元化。

自1991年蘇聯解體以來，摩爾多瓦一直在親西方和親俄羅斯之間交替。（Reuters）

俄羅斯被指控干預選舉 遭強烈否認

選舉干預指控也給競選蒙上陰影。 警方指控居住在俄羅斯的逃亡大亨肖爾試圖賄賂至少13萬選民，讓他們投反對票並支援特定候選人。 肖爾回應時否認有不當行為，稱他有權支配自己的錢。

在投票前夕，基希訥烏的國家電台播放了廣告，告訴人們不要為金錢投票，並要求他們向當局報告任何此類提議。

摩爾多瓦執法機構星期四（17日）說，他們發現了一個將數百人帶到俄羅斯接受培訓，以製造騷亂和內亂的計劃。

俄羅斯否認干涉摩爾多瓦，並長期指責其政府仇俄。

警察局長切爾瑙特亞努星期六（19日）告訴路透社，最近幾天，大量語音和簡訊從國外發來，要求摩爾多瓦人要麼抵制公投，要麼投反對票。

他說，警方已盡一切努力防止外界信息影響選舉。 「無論如何都會有某種影響，但我認為這不會影響整體投票。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

