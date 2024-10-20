以軍續攻真主黨據點　以軍高官預告數周內結束行動

以軍10月20日持續黎巴嫩南部行動，稱當日空襲炸毀真主黨位於貝魯特的情報總部及一間地下武器工廠，還擊斃三名真主黨高層，其中包括該組織南部指揮部的高級人物Alhaj Abbas Salameh、通訊專家Radja Abbas Awache以及據稱負責戰略事務的Ahmad Ali Hussein。



以媒引述軍方高官指，軍方目標是「幾天至幾周內」，完成黎巴嫩南部的工作。

以媒最新引述以軍高官表示，軍方目前爭取為黎巴嫩南部行動收尾，並同步進行外交斡旋，以達成和解。官員看好後續發展，認為對以色列有積極作用，他還指以軍加派一支部隊進入黎巴嫩南部，負責清理真主黨精銳拉萬德部隊在村莊的後勤基設和設防區。

2024年10月20日，黎巴嫩Marjayoun，以軍和真主黨持續敵對，黎巴嫩南部附近冒出濃煙。（Reuters）

黎巴嫩國家通訊社指，以色列今日凌晨先後二次襲擊首都貝魯特南部郊區，Haret Hreik區巴赫曼醫院附近一棟居民樓受襲。

目前，真主黨和伊朗均希望儘快停火，以保留能力重建軍事政治力量；近日黎巴嫩中央政治領袖和教派首領罕見舉行公開聚會呼籲停火並達成政治和解，但並未提及真主黨訴求；黎巴嫩看守總理米卡提（Najib Mikati）則公開反對伊朗干預黎巴嫩內政。