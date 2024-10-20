哈馬斯襲以前夕影片曝光 以軍：辛瓦爾棄巴人攜家人藏地道｜有片
撰文：官祿倡
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以軍10月20日公布影片，稱內容影自2023年10月7日哈馬斯突襲以色列前幾個小時，其中帶有現遭以軍擊斃的哈馬斯前領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）身影，指控他在戰爭開始前做好避難準備，拋棄加沙巴人只為保全自身。
影片顯示辛瓦爾及其一家攜帶貴重財務、食物和日用電器走入地道前往避難所。以軍指影片取自哈馬斯的閉路電視系統，認為地道內物資充裕，亦有武器及通訊系統，形容辛瓦爾將個人利益置於巴人之上。
辛瓦爾及其一家多次進出地道，似在搬運物資，畫面可見辛瓦爾執衣物、妻子攜一個手袋前往避難所。
這個手袋隨後被以軍發言人Avichay Adraee指認為名牌手袋——愛馬仕（Hermès）「柏金包」（Birkin Handbag）。這款手袋價值不菲，一個新手袋從7,000至8,000歐元（約6.7萬港元）左右不等。他控訴辛瓦爾發戰爭財，表示：「當加沙人民沒有足夠的錢搭帳篷或購買基本生活用品時，我們卻看到許多辛瓦爾及其妻子特別愛錢的例子。」
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