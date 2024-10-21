美國女為搶巨額遺產毒殺男友囚25年　死者兒：根本無遺產純屬詐騙

美媒10月20日報道，美國北達科他州邁諾特（Minot）一女子2023年在得知男友可能將繼承3000萬美元（約2.3億港元）遺產後，為搶奪這筆款項而將男友殺害，如今被判囚25年及賠款。死者兒子之後透露，「繼承遺產」一事其實是網絡詐騙，根本沒有這筆巨額款項。



2023年9月，51歲的萊利（Steven Riley Jr.）突然接到消息，指他將繼承一筆遠房親戚的3000萬美元（約2.3億港元）遺產，根據州官員指，在萊利9月3日收到關於遺產消息電子郵件的數小時後，與他相處10年的女友克諾耶 （Ina Thea Kenoyer）就在他的冰茶下毒。

萊利當時前去和房地產律師見面，當場開始嘔吐，2023年9月4日醫護人員接報趕到其家中時，他已經失去意識，並於5日宣告不治。

死者萊利被相戀10年女友克諾耶在冰茶中投毒所殺。（Facebook/ Steven Riley）

48歲的克諾耶向警方指，萊利生前整天飲酒，又主張他在死前數天中風，但當地法醫報告，萊利死於乙二醇中毒，這種甜味液體無色無臭，常用於製作防凍劑。

克諾耶於2023年10月30日被捕，被指控謀殺。

克諾耶供稱，她原計劃和死者兒子分享該筆遺產，又指自己是萊利「事實上的妻子」，暗指可憑此身份取得遺產，但根據美媒指，北達科他州並不承認此種關係。

克諾耶已於2023年10月30日被捕。（警方圖片：The Minot Police）

克諾耶為爭奪巨額財產殺人，但死者的21歲兒子瑞安（Ryan Riley）向紐約郵報（New York Post）表示，萊利其實只是收到詐騙郵件，並不存在3000萬美元遺產。

克諾耶於2024年5月認罪，10月16日北達科他州法院判處她25年有期徒刑，另加10年監督緩刑，並向萊利的家人支付3455美元的賠償金。

在法庭上，萊利的姐妹岡薩雷斯（Stephanie Gonzalez）怒斥基諾耶：「正如許多其他受害者家屬經常認為的，懲罰應該與罪行相匹配。但你很幸運，懲教署不會在你的冰茶中加防凍劑。」