Elon Musk日派100萬美元助選特朗普或違法？　州長籲展開調查

美國共和黨籍總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）的支持者、富商馬斯克（Elon Musk）願意自10月19日起，每日隨機向滿足條件的一位選民派100萬美元，目前已有2人幸運得獎。馬斯克這一舉動引發爭議，賓夕法尼亞州（Pennsylvania）州長夏皮羅（Josh Shapiro）促執法部門關注此事，因為這「會引發嚴重問題」。



2024年10月10日，美國匹茲堡，圖為賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）出席競選集會，為賀錦麗拉票助選。（Reuters）

夏皮羅20日在美國哥倫比亞廣播公司（NBC）的一檔節目中表示，當有人將資金以這種方式投入政治中，「會引發嚴重的問題」，但他未說明馬斯克的「銀彈攻勢」會否違法，僅呼籲執法部門關注此事，提倡調查。

賓夕法尼亞州是今屆大選七個戰場州份之一，能否贏得該州選票對美國兩黨總統候選人而言至關重要。夏皮羅曾擔任該州的司法部長，更是現任州長，亦是美國民主黨候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）的支持者之一。

2024年10月17日，美國賓夕法尼亞州，圖為馬斯克出席美國政治行動委員會（America PAC）活動。（Reuters）

加州大學洛杉磯分校的選舉法專家Rick Hasen認為馬斯克的做法明顯違反選舉法，因為馬斯克給出硬性條件，即選民簽署「美國政治行動委員會」（America PAC）一份支持言論自由和擁槍權的請願書，就有機會獲得100萬美元。

Hasen指這是以獎金利誘賓州公民登記成選民，這一活動宣傳「巧合」地將活動限期設在10月21日，也即是該州選民登記的最後一天。