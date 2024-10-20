馬斯克發銀彈攻勢助選特朗普　宣布每日向一名選民派100萬美元

支持美國共和黨總統候選人特朗普 （Donald Trump）的億萬富商馬斯克（Elon Musk）宣布，於美國總統大選前每日隨機向一名選民發放100萬美元（約777萬港元），條件是只要選民簽署「美國政治行動委員會」（America PAC）一份支持言論自由和擁槍權的請願書



馬斯克周六在搖擺州賓夕法尼亞州出席活動，除了宣布上述消息外，他還即場向首名得獎者贈送支票。他說：「今晚的得獎者是 John Dreher。話說John是不知道的，不管怎樣，不用客氣。」

根據 FEC 最新提交的披露信息，馬斯克迄今為止已向 America Pac 捐贈了 7500 萬美元（約5.83億港元），該組織負責特朗普在搖擺州的大部分的選舉活動，務求協助其重返白宮。

2024年10月16日，美國共和黨總統候選人、前總統特朗普（Donald Trump）在佛羅里達州城市Doral參加由市政廳活動。（Reuters）

路透社形容，馬斯克是利用自身財富，影響他所支持的共和黨總統候選人特朗普與民主黨對手賀錦麗之間的選情，又指選民簽署請願書，將能令「美國政治行動委員會」獲得更多潛在選民的聯絡資料，從而為特朗普拉票。