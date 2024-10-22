中國裁軍大使：國際核裁軍進程面臨嚴峻挑戰

中國裁軍大使沈健10月21日在第79屆聯合國大會一委關於核裁軍問題發言時稱，當前大國戰略互信缺失，地緣政治局勢緊張，國際核裁軍進程面臨空前嚴峻挑戰。各國應共同為減少核風險、推動核裁軍、防止核擴散做出努力，維護世界和平與安全，並為上述目的提出6點建議。



沈健指，全球首先要推動地區局勢降溫、盡快實現停火止戰。烏克蘭危機延宕，中東地區衝突升級，導致核風險高企。各方應共同推動對話談判解決危機與衝突，消除迫在眉睫的核風險動因。

沈健提出，其次各國要切實降低核武器在國家安全政策中的作用。中方主張，核武器國家儘早談判締結「互不首先使用核武器條約」或就此發表政治聲明，並推動早日達成一項向無核武器國家提供消極安全保證的法律文書。

他說，中國的核政策和核戰略60年如一日，保持高度的連續性、可預見性和可信度。我們願同其他各方一道，以具有法律或政治約束力的方式固化相關承諾。

他表示，第三各國要停止前沿部署戰略力量的「玩火」行徑，預防危機應優先於管控危機。有關核武器國家應放棄發展和部署全球反導系統，停止針對別國抵近部署陸基中導系統，防止誤解誤判。享受「核保護傘」的無核武器國家應摒棄「延伸威懾」、「核共享」，降低對核武器的依賴，為減少核風險做出切實努力。

他強調，第四要堅持務實可行的核裁軍路徑。擁有最大核武庫的國家應切實履行核裁軍特殊、優先責任，繼續大幅削減各自核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造條件。

他指出，第五國際要客觀理性看待核透明問題。核武器國家核力量規模、核政策、安全環境存在巨大差異，核透明內容和程度也會有所不同。中國始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平，核武庫規模有限，不參加核軍備競賽。中方奉行不首先使用政策，任何國家只要不對中國使用核武器，就不會受到核武器的威脅。

2024年9月28日，中國外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論。（中國外交部網站）

沈健稱，第六各國要為促進國際核不擴散努力。有關核武器國家應停止向無核武器國家轉讓用於核潛艇的大量武器級高濃鈾。在伊朗核問題上，有關各方應加緊推進政治外交解決，防止爆發危機；朝鮮半島核問題問題上，武力威懾和制裁施壓無助於解決衝突，「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則仍然是現實可行的方案。

他直言，中國一貫主張全面禁止和徹底銷毀核武器，承諾在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器，無條件不對無核武器國家和無核武器區使用核武器，致力維護以《不擴散核武器條約》為基石的國際核軍控條約體系，支持全面推進核裁軍、核不擴散、和平利用核能三大支柱，支持國際社會推動《全面禁止核試驗條約》儘早生效的努力。

2024年9月13日，朝鮮官方通訊社朝中社發布照片，朝鮮領導人金正恩視察一個地點不明的核武器研究所，分析指現場是一個可以製造核武器原料的生產基地。（Reuters）

最後沈健強調，解決當前核領域面臨的突出風險和挑戰需要標本兼治。執迷冷戰思維，渲染大國競爭，挑動陣營對抗，只會讓國際核軍控進程走入死胡同。中國國家主席習近平提出全球安全倡議，為破解國際安全困境、彌合人類和平赤字貢獻中國方案。中方主張，國際社會應秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，踐行真正的多邊主義，尊重彼此正當安全關切，共同推進國際核軍控進程。