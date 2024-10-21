印度指與中國達成邊界巡邏協議 有助實現「脫離接觸」
撰文：聯合早報
出版：更新：
印度外交秘書說，已與中國達成邊界巡邏協議，並指這可能有助於實現脫離接觸，解決2020年的邊界軍事衝突。
路透社10月21日報道，印度外交秘書唐勇勝（Vikram Misri）當日說，經過印度和中國外交與軍事談判代表過去幾週的幾輪會談，雙方已達成協議，在中印邊界地區實際控制線沿線進行巡邏，從而實現脫離接觸，並解決2020年在這些地區出現的問題。
中國尚未就唐勇勝的言論作出回應。
中印在喜馬拉雅山脈的邊界劃分不明確。2020年7月，雙方在邊界發生軍事對峙，兩邊至少24名士兵喪生。此後，中印關係一直惡化。
衝突發生至今，為結束僵局而進行的外交和軍事談判進展緩慢，兩國商業關係也受到損害，新德里加強了對中國公司投資的審查，並暫停一些重大項目。
印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）7月在哈薩克參加上海合作組織峰會期間，與中國外長王毅會晤。雙方同意加強談判，儘早解決邊界問題。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
金磚峰會︱莫迪能否對華 「去風險化」？ 印度局面內外尷尬中印同意盡早舉行第21輪軍長級會談 推動解決邊界問題莫迪：印度中國應緊急解決邊界局勢印度航空公司單日收30次「詐彈威脅」 航班大受影響已捐失7400萬