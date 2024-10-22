秘魯警方破獲犯罪集團　擬船運500公斤可卡因到香港　2華男被捕

秘魯傳媒10月14日報道，當地警方破獲一個準備利用船運把500公斤可卡因毒品運到香港的華人犯罪集團，被捕者包括2名男子Chan Wai Ho與Kwan Chi Shing。警方在貨船啟程前把毒品攔下，調查仍在進行中。



綜合秘魯傳媒Panorama、La República報道，根據警方稱，事件中有4人被捕，包括2名中國籍男子Chan Wai Ho（31歲）與Kwan Chi Shing（42歲），報道未有談及兩人是否來自香港。另外2名被捕者為秘魯人。

報道指，緝毒警察連日監視Chan Wai Ho與Kwan Chi Shing，紀錄他們跟另外兩名秘魯人的行蹤，該兩名秘魯人也有參與販毒犯罪集團。

警方指，他們最先是追蹤兩名秘魯人，「透過對這秘魯人的監控，我們了解到他與中國公民會面的情況。這些會議在利馬不同地點舉行。」

秘魯警方拘捕31歲男子Chan Wai Ho（影片截圖）

秘魯警方拘捕42歲男子Kwan Chi Shing（影片截圖）

根據警方所指，毒品來自秘魯中北部瓦亞加省（Huallaga），先是藏在香蕉中，運到秘魯首都利馬（Lima），再準備運到香港。秘魯警方向傳媒展示影像，顯示在利馬省聖伊西德羅區（San Isidro）一架車輛破獲本來準備運送上船的毒品，有關部門之後並展開行動，逮捕涉案人員。

警方指，組織的行動中心正是位於聖伊西德羅區。

警方於秘魯利馬省一架車輛上破獲毒品（影片截圖）

秘魯警方向傳媒展示破獲的毒品（影片截圖）