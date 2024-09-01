最後一次「習拜會」11月舉行？秘魯：習近平拜登都出席APEC峰會

亞太區經濟合作組織（APEC）領導人峰會11月10日在南美國家秘魯揭幕，秘魯外長奧萊切亞（Javier González-Olaechea）8月29日表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）都將出席。外界關注這是否會促成拜登任內最後一次「習拜會」。



美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）8月27日訪華3天，接連與國家主席習近平及外長王毅舉行會面。外界普遍視他的訪華之旅是在為2024年底舉行的「習拜會」鋪路。

美國《政治報》（Politico）28日報道，白宮表示，習近平與拜登將在「未來數週內」通話。

2023年11月15日，中國國家主席習近平（左）與美國總統拜登（Joe Biden，右）在費羅麗莊園進行會議。（Reuters）

秘魯外長奧萊切亞29日在記者會上表示，中美兩國元首都將出席這場11月10日至16日在秘魯首都利馬（Lima）舉行的峰會。

他又指，習近平11月17日正式訪問秘魯，政府正精心擬定議程。

圖為2022年11月14日，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）出席G20（二十國集團）峇里峰會時進行場邊會晤。（Reuters）

兩次「破冰會晤」

習近平與拜登對上一次在重要國際會議進行期間舉行的重要場邊會晤，是2023年11月15日在三藩市費羅麗莊園（Filoli Estate，又譯斐洛里莊園）舉行的「習拜會」。

這是習近平和拜登就任國家元首之後的第二次會面，也是2023年年初「中美氣球風波」發生後的首次中美元首峰會。

兩人再對上一次同類型會面，發生在2022年11月14日。G20峇里島峰會舉行期間，習近平與拜登首次以國家領導人身份對談，達成「峇里共識」，為未來美中關係的基礎定調。

他們會面正值中美關係處於數十年來的低位，華府和北京在人權、關稅、貿易、科技和南海等問題針鋒相對。