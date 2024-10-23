伊朗海軍司令：沙特提議與伊朗在紅海舉行雙邊聯合軍演

據伊朗國營通訊社學生通訊社（ISNA）10月22日消息，伊朗海軍司令沙赫拉姆·伊拉尼（Shahram Irani）當天表示，沙特阿拉伯已經提出要求，將與伊朗在紅海海域舉行聯合軍事演習。



「沙特阿拉伯提議與我們一同在紅海組織聯合軍演，」伊拉尼告訴ISNA，伊朗海軍已經在紅海擁有軍事存在，兩國均邀請對方參觀自己的港口，並建議舉行雙邊演習並邀請其他國家參與。他指出：「相關領域人員正在進行協調，兩國代表團將就如何進行演習進行必要的磋商。」

截至目前，伊朗方面沒有提供包括時間在內的更進一步細節。沙特方面尚未作出回應。

法新社稱，如若成真，這將是這兩個地區大國之間首次舉行雙邊聯合軍事演習。什葉派穆斯林占主導地位的伊朗與遜尼派佔多數的沙特阿拉伯，長期以來一直被視為地區對手，一度於2016年斷交。去年，伊朗和沙特「出乎意料地」在中國的斡旋下恢復了外交關係。

伊朗海軍司令伊拉尼（Shahram Irani），沙特阿拉伯已經提出要求，將與伊朗在紅海海域舉行聯合軍事演習。（伊朗媒體）

法新社還提到，去年10月加沙衝突爆發後，「伊朗支持的」也門胡塞武裝（Houthi）在紅海和亞丁灣持續襲擊與以色列有關的船隻，以表示對於巴勒斯坦的支持。不過，自2015年以來一直與胡塞武裝作戰的沙特，這一次選擇採取「微妙的平衡行動」，沒有加入美國領導的反胡塞武裝海軍聯盟。

與此同時，西亞媒體平台「搖籃」網站（The Cradle）指出，伊朗與沙特聯合軍演的提議，是在伊朗與以色列緊張局勢升級的背景之下提出的。

當地時間10月1日晚，伊朗為報復哈尼亞（Ismail Haniyeh）、納斯魯拉（Hassan Nasrallah）之死，向以色列發動大規模導彈襲擊。以色列則威脅報復，放話或將打擊伊朗石油設施。現在，全世界都在矚目並擔憂以色列將如何回應。

沙伊復交・沙伊關係：伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

「搖籃」網站稱，為應對以色列可能發動的襲擊，當地時間19日開始，伊朗同俄羅斯和阿曼在印度洋舉行聯合海軍演習，另有多個國家以觀察員身份參加，包括沙特阿拉伯、卡塔爾、印度、巴基斯坦、孟加拉國和泰國。伊朗方面稱，該軍演旨在「加強地區集體安全並促進多邊合作」。

有美國媒體指出，眼見美國無力緩和中東地區緊張局勢，不安日益加劇的阿拉伯國家正在大幅加強與伊朗的接觸，以避免爆發更廣泛的地區戰爭。過去一個月以來，伊朗派遣高級官員和外交官與其鄰國展開密集的外交活動，其中許多鄰國都駐有美國軍事人員和基地。

本月早些時候，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）先後會見了約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、卡塔爾首相、阿曼外長等鄰國政府首腦和高級官員，並在利雅得與沙特王儲兼首相穆罕默德舉行「罕見」會晤。

2024年10月4日，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）在貝魯特舉行會談。（Reuters）

另據伊朗官方通訊社IRNA消息，阿拉格齊22日在科威特訪問時表示，所有鄰國都已向伊朗保證，不會允許以色列和美國利用其領土和領空來針對伊朗，伊朗正在密切關注地區內美國軍事基地的動向。

「海灣（阿拉伯）國家的首要任務是避免直接捲入真正的地區衝突，他們擔心自己會成為攻擊目標，最終直接被捲入交火之中，」歐洲外交關係委員會客座研究員辛齊亞·比安科表示，這些國家認為，「避免這種情況的最好方法，是讓自己成為對沖突雙方都非常有用的對話者」。

巴林國際戰略研究所中東政策高級研究員哈桑·阿爾哈桑分析稱：「目前來看，海灣國家並不樂意看到真主黨被削弱和消滅。考慮到以色列的魯莽行為以及其在戰爭中不明確的戰略目標，人們更加擔心，一旦戰爭結束，他們的周邊地區將會變成什麼樣子。」

比安科指出，鑑於美國在加沙戰爭後的「不作為」，海灣國家已經對其「主要安全保障者」美國失去了信心。

本文轉載自觀察者網

