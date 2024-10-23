A&F前CEO及男友等三人美國被捕　涉誘騙與性剝削數十年輕男模

國際著名服裝品牌（Abercrombie & Fitch，A&F）前行政總裁傑佛瑞斯（Mike Jeffries）、其男性伴侶和中間人等三人因在任期間涉嫌性販賣及跨國性交易周二（22日）被捕，預計他們將在本周五於紐約受審。

假如罪名成立，被告恐因性交易罪被判至少15年監禁、最重無期徒刑；跨州賣淫罪的最高刑期為20年。目前，法官批准傑佛瑞斯以1000萬美元保釋，但必須留在家中接受GPS監控，並且交出護照，未經批准不得出外旅行。



綜合外媒報導及聯邦檢察官的指控，傑佛瑞斯及其伴侶史密斯（Matthew Smith），還有中間人雅各布森（James Jacobson）在2008年12月至2015年3月間，涉嫌經營國際性交易和賣淫業務，遍及紐約市、英國、法國、意大利等地。

他們三人被指控涉嫌組織「性活動」，並在招募參與商業性行為男子的過程中，曾使用強迫、欺詐及欺騙等手段。受害男子被誤導，以為就此可以帶來更多的模特兒的工作機會，甚至認為不遵循他們的要求，可能會損害他們的事業。

法官批准傑佛瑞斯以1000萬美元保釋，但必須留在家中接受GPS監控，並且交出護照，未經批准不得出外旅行。(Reuters)

起訴書中還提到，其中最年輕的受害者僅有19歲，大多數受害者處於經濟弱勢，希望能進入競爭激烈的時裝界。

三名被告會僱傭工作人員來管理這些「性活動」，負責向參加者下達穿着特定服裝、使用性玩具，並充當現場保安等。

受害男子均被施壓飲酒及服用肌肉鬆弛劑，過程中甚至發生「在無法取得同意」的情況下慘遭性侵。起訴書中還指控，傑佛瑞斯和史密斯指示家政人員為部分受害者注射勃起誘導物質。

此外，參加活動的男子還被要求簽署保密協議，並交出銀包和手機；傑佛瑞斯等人還涉嫌僱用保安公司來監控背景並恐嚇證人，確保他們保持沉默。

紐約東區聯邦檢察官Breon Peace表示，傑佛瑞斯為了滿足自己及其男性伴侶史密斯的性慾，利用其權力、財富和影響力構建了一個性交易網絡。(Reuters)

紐約東區聯邦檢察官Breon Peace表示，作為全球最知名服裝零售商之一的行政總裁，傑佛瑞斯為了滿足自己及其男性伴侶史密斯的性慾，利用其權力、財富和影響力構建了一個性交易網絡。

根據檢察官的說法，目前已有數十名證人可能會在未來出庭作證。傑佛瑞斯和史密斯早前透過律師否認有任何不當行為。傑佛瑞斯的委任律師表示，將在合適的時間對指控作出詳細回應。