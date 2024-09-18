Diddy｜饒舌天王Sean Combs性犯罪案不認罪　最高或面臨終生監禁

美國饒舌天王Sean 'Diddy' Combs的代表律師9月16日表示，Diddy被起訴多項聯邦控罪。美媒17日報道，當日公布的一份起訴書指控，他掌管著一個性犯罪集團，多年來脅迫及虐待女性，同時使用敲詐勒索和暴力行為來讓受害者遵守規則。他同日在紐約曼哈頓法院出庭拒絕認罪。



圖為2022年3月27日，饒舌天王Diddy抵達洛杉磯奧斯卡頒發禮會場。（Reuters）

美媒17日報道，檢察官表示，Diddy是個危險人物，數十年來利用其公司的大量資源來便利他的虐待行為，並強調他有廣泛而詳盡的妨礙司法公正紀錄，包括涉嫌賄賂和恐嚇證人，並敦促法庭將他監禁不得保釋。

Diddy在庭上聽完檢方對其指控後，幾乎沒有甚麼反應，並把他沒有戴手銬的雙手交叉放在腿上。

法官在短暫休庭後，最終決定按檢察官要求，將Diddy收監候審不准保釋。他的辯護律師在其後法院外表示，將對不准保釋的決定提出上訴。

報道指，如果Diddy面臨的串謀敲詐勒索、性販運和運送賣淫等重罪罪成，他將面臨最低15年有期徒刑，最高或可判終身監禁。

圖為2017年5月21日，饒舌天王Diddy現身美國告示牌音樂獎（Billboard Music Awards）頒獎現場。（Reuters）

美媒報道，Diddy的律師Marc Agnifilo在聲明中提到，對美國檢察辦公室決定起訴對方感到失望，形容是不公平的檢控。

Agnifilo指，Diddy預計自己會被起訴，上週就前往紐約。他強調Diddy不是完美的人，但絕非犯罪人士。

2023年11月7日，美國饒舌天王Sean 'Diddy' Combs在英國倫敦舉行的特別活動中進行表演（Getty Images）

現年58歲的Diddy涉及性侵與性販運等罪名，在2024年3月25日被美國國土安全局人員大舉搜索洛杉磯及邁阿密住所。當時他的辯護律師Aaron Dyer批評指控沒根據，形容當局以「軍事級別的武力」搜查，重申Diddy是無辜，並會證明自己清白。