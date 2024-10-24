習近平晤塞西　冀共同推動以巴衝突早日平息

中國國家主席習近平10月23日晚在俄羅斯喀山會見埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）。習近平表示，中方對當前中東地區局勢深感擔憂，地區生戰生亂不符合任何一方利益，當務之急是盡快在加沙停火止戰，中方讚賞埃方為推動停火止戰所作努力，願同埃方加強協調配合，共同推動巴以沖突早日平息，地區局勢走向緩和。



根據新華社，習近平指，2024年是中埃兩國建立全面戰略夥伴關係10周年，雙方要繼續堅定相互支持，鞏固政治互信，加深務實合作，高質量共建一帶一路，中方也願同埃方加強協調，推動「大金磚合作」行穩致遠，進一步提升全球南方影響力和發言權，維護發展中國家共同利益。

塞西表示，中國是埃及和非洲國家最真誠的朋友，埃方堅定恪守一個中國原則，埃方願將自身發展戰略同共建一帶一路倡議深入對接，進一步加強兩國各領域務實合作。