金磚喀山峰會　習近平引用俄羅斯名著談當前所需精神力量｜附全文

中國國家主席習近平10月23日在俄羅斯喀山出席金磚峰會，並發表講話，他談到世界進入新的動盪變革期，他想到俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基（Nikolay Chernyshevsky）的著作《怎麼辦？》，稱「書中主人公的堅強意志和奮鬥激情，正是當前我們所需要的精神力量。」



習近平又指要建設「和平金磚」，他談到烏克蘭危機還在延宕，要堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動局勢盡快緩和。

他並稱加沙地區的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起，相關各方間的衝突還在進一步升級，「我們要推動盡快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。」

發言全文：

登高望遠，穿雲破霧 推動「大金磚合作」高質量發展

——在金磚國家領導人第十六次會晤上的講話

（2024年10月23日，喀山）

中華人民共和國主席 習近平

尊敬的普京總統，

各位同事：

祝賀峰會成功召開，感謝普京總統及東道主俄羅斯的周到安排和熱情接待。

我想借此機會再次歡迎新成員加入金磚大家庭。擴員是金磚發展史上的重要里程碑，也是國際格局演變的標誌性事件。這次峰會我們又決定邀請多個國家成為金磚夥伴國。這是金磚發展過程中的又一個重要進展。中國人常講：「君子處事，於義合者為利。」金磚國家走到一起，是基於共同追求，順應世界和平和發展大勢。我們要利用好這次峰會，保持好金磚發展勢頭，謀劃好全局性、方向性、戰略性問題，同心同德，勇毅前行，推動金磚國家集體再出發。

當前，世界進入新的動盪變革期，面臨關鍵抉擇。是任由世界動盪不安，還是推動其重回和平發展的正道？我想到俄羅斯作家車爾尼雪夫斯基（Nikolay Chernyshevsky）的著作《怎麼辦？》，書中主人公的堅強意志和奮鬥激情，正是當前我們所需要的精神力量。時代的風浪愈大，我們愈要勇立潮頭，以堅韌不拔之志、敢為人先之勇、識變應變之謀，把金磚打造成促進「全球南方」團結合作的主要渠道、推動全球治理變革的先鋒力量。

習近平與普京2024年10月23日在俄羅斯喀山出席金磚峰會（BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS）

——我們要建設「和平金磚」，做共同安全的維護者。人類是不可分割的安全共同體。只有踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，才能走出一條普遍安全之路。烏克蘭危機還在延宕。中國和巴西會同有關「全球南方」國家發起了烏克蘭危機「和平之友」小組，旨在彙集更多致力於和平的聲音。我們要堅持「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則，推動局勢盡快緩和。加沙地區的人道主義形勢持續惡化，黎巴嫩戰火又起，相關各方間的衝突還在進一步升級。我們要推動盡快停火、停止殺戮，為全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題不懈努力。

——我們要建設「創新金磚」，做高質量發展的先行者。新一輪科技革命和產業變革迅猛發展。我們要緊跟時代步伐，培育新質生產力。中方新近成立中國－金磚國家人工智能發展與合作中心，願同各方深化創新合作，釋放人工智能能量。中方將建立金磚國家深海資源國際研究中心、金磚國家特殊經濟區中國合作中心、金磚國家工業能力中國中心、金磚國家數字產業生態合作網絡。歡迎各方積極參與，推動金磚合作提質升級。

——我們要建設「綠色金磚」，做可持續發展的踐行者。綠色是這個時代的底色，金磚國家要主動融入全球綠色低碳轉型洪流。中國電動汽車、鋰電池、光伏產品等優質產能，為世界綠色發展提供了重要助力。中方願發揮自身優勢，同金磚國家拓展綠色產業、清潔能源以及綠色礦產合作，推動全產業鏈「綠色化」發展，充實合作「含綠量」，提升發展「含金量」。

——我們要建設「公正金磚」，做全球治理體系改革的引領者。國際力量對比正在深刻演變，但全球治理體系改革長期滯後。我們要踐行真正的多邊主義，堅持共商共建共享的全球治理觀，以公平正義、開放包容為理念引領全球治理改革。我們要順應「全球南方」崛起大勢，積極回應各國加入金磚合作機制的呼聲，推進擴員和設置夥伴國進程，提升發展中國家在全球治理中的代表性和發言權。

中國國家主席習近平2024年10月23日在俄羅斯出席金磚峰會（BRICS-RUSSIA2024.RU Host Photo Agency via REUTERS）

當前形勢下，國際金融架構改革緊迫性突出。金磚國家要發揮引領作用，深化財金合作，促進金融基礎設施互聯互通，維護高水平金融安全，做大做強新開發銀行，推動國際金融體系更好反映世界經濟格局變化。

——我們要建設「人文金磚」，做文明和合共生的倡導者。金磚國家匯聚了深厚的歷史和璀璨的文化。我們要積極倡導不同文明包容共存，加強治國理政經驗交流，挖掘教育、體育、藝術等領域合作潛力，讓不同文明交相輝映，照亮金磚前行之路。去年，我提出金磚數字教育合作倡議，很高興看到這一機制已經落地。中方將實施金磚數字教育能力建設計劃，未來5年在金磚國家設立10個海外學習中心，為1000名教育管理人員和師生提供培訓機會，助力金磚人文交流走深走實。

各位同事！

中方願同金磚各國一道，開創「大金磚合作」高質量發展新局面，攜手更多「全球南方」國家共同推動構建人類命運共同體！

謝謝大家！