內塔尼亞胡：真主黨準備「入侵」以色列

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）說，以色列發現了黎巴嫩真主黨通過地下隧道襲擊以色列的陰謀，襲擊涉及吉普車和導彈。



法新社報道，內塔尼亞胡星期三（10月23日）告訴法國廣播公司CNews和歐洲第一頻道，如果該計劃成功，這樣的襲擊將比2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）襲擊以色列更具破壞性。

「我們在距邊境100米、200米的地方發現了隧道，這些隧道正伸延向以色列，這樣的襲擊甚至比10月7日的襲擊還要嚴重……他們策劃的入侵使用吉普車、摩托車、火箭和導彈。」

2024年10月20日，黎巴嫩Marjayoun，以軍和真主黨持續敵對，黎巴嫩南部附近冒出濃煙。（Reuters）

內塔尼亞胡本月告訴法國《費加羅報》（Le Figaro），以色列軍隊在真主黨的武器庫中發現了俄羅斯尖端軍事裝備。

新華社報道，黎巴嫩真主黨發言人阿菲夫（Mohammed Afif）星期二（22日）說，真主黨將繼續針對內塔尼亞胡發動襲擊。阿菲夫在首都貝魯特南郊舉行的新聞發佈會上說，真主黨實施了此前針對內塔尼亞胡住所的無人機襲擊事件，並將繼續對內塔尼亞胡發動襲擊。他強調，真主黨不會在戰事持續之際同以色列談判。

根據法新社對黎巴嫩衛生部數據的統計，自以色列上個月加大對黎巴嫩的轟炸並派遣地面部隊越過邊境以來，戰爭已造成至少1552人死亡，但實際死亡人數可能更高。

本文獲授權轉自《聯合早報》

