泰山美國男星Ron Ely上月逝世　終年86歲

憑上世紀60年代飾演美國電視劇《泰山》（Tarzan）而家喻戶曉的男星朗艾利（Ron Ely）逝世，終年86歲。其女兒Kirsten Casale Ely於社交媒體Instagram 上發文稱，父親已在9月29日死於加州聖芭芭拉的家中，「世界失去了有史以來最偉大的人之一——我也失去了我的父親。」



出生於1938年6月21日的朗艾利，是是美國老牌視星和小說家。他的第二任妻子Valerie Lundeen是選美冠軍，兩人育有三名子女。除了《泰山》外，還參演過電影《萬能金剛》（Doc Savage: The Man of Bronze）、熱門電視節目《愛之船》（The Love Boat）、《神奇女俠》（Wonder Woman），及主持了1980 年和 1981 年的美國小姐選美比賽。

2001年，他退出演藝圈後成為作家，出版了兩本懸疑小說。2014 年，朗艾利短暫重返演藝圈，出演一部電視電影《Expecting Amish》，在片中飾演一位艾美許人族長者。

朗艾利的30歲兒子卡梅倫（Cameron Ely）於2019年刺死62歲母親、朗艾利的妻子Valerie。(Facebook)

2019年，朗艾利家發生家庭逆倫悲劇，其30歲兒子卡梅倫（Cameron Ely）刺死62歲母親、朗艾利的妻子Valerie。朗艾利當時沒有受傷，不過仍被送到醫院檢驗。警員在搜查期間發現疑犯，他拒捕後被四名警員在屋外擊斃。警方事後指卡梅倫因為家庭糾紛而錯手刺死了母親。