美國大選｜微軟指中國網軍圖攻擊反華候選人　中方：惡意猜測

微軟（Microsoft ）10月23日發布最新研究，稱與中國政府相關的網絡水軍組織，正試圖影響美國大選，重點是攻擊支持反華政策的共和黨候選人及國會議員。微軟指出，該組織在網上散播反猶太主義訊息、誇大腐敗指控，並宣傳對手候選人。



路透社報道，中國駐美國大使館發言人表示，中方無意、也不會干涉美國大選，批評此類說法「充滿惡意猜測」。



微軟報告指中國網軍圖影響美國大選選情。圖為2024年10月22日，美國北卡羅來納州的選民提前投票。（Reuters）

微軟報告稱，該組織名為Taizi Flood，此前被指與中國公安部有關。該組織水軍以阿拉巴馬州、德州、田納西州為目標，攻擊代表當地並尋求連任的共和黨參眾議員。此外，代表佛州的共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）也是目標。

微軟指出，被攻擊的政客均曾批評中國政府，他們在網上被散播支持以色列、涉收取藥廠回扣、內幕交易、金融腐敗等訊息。不過，微軟研究人員發認為，該組織的影響力不高。

圖為2024年9月10日，美國參議員魯比奧（Marco Rubio）正觀看總統候選人的電視辯論。（Reuters）

報告指出，雖然魯比奧並非今次選舉的候選人，但一直批評北京。在參議員萬斯（JD Vence）被選中之前，也有傳言稱魯比奧是前總統特朗普（Donald Trump）的潛在副手人選。