施紀賢拒談奴隸制賠償問題：我們應多談未來　如氣候變化

跨大西洋奴隸貿易這段黑暗歷史，給無數非洲裔民眾帶來深重苦難和難以癒合的創傷，但英國作為曾經最大的奴隸貿易國，無論是其王室還是歷屆政府都未為此道歉和賠償。7月新上任的施紀賢（Keir Starmer）政府亦是如此，其日前強硬拒絕在本周舉行的英聯邦政府首腦會議上談及相關事宜。



對於以巴巴多斯為首的15個加勒比國家欲在會上提出索賠，施紀賢更是直接「惱了」。據英媒報道，當地時間周三（23日），在飛往南太島國薩摩亞參會的航班上，施紀賢對該媒體說，他不想再忍受「關於為過去賠償的漫長而又無休止的討論」。

施紀賢辯解稱，自己更希望着眼於未來，他更願意「擼起袖子」，與英聯邦成員一起應對氣候變化等「當前面臨的未來挑戰」，而非耗費大量時間討論過去。

英國從1562年開始參與跨大西洋奴隸貿易，到18世紀30年代已成為最大的奴隸貿易國。直到1807年和1833年，英國才分別廢除了其殖民地的奴隸貿易和奴隸制度。近年來，愈來愈多的前殖民地國家對西方的殖民主義和奴隸貿易歷史提出批評，尋求讓英國等國家作出賠償。

據英媒統計，英國需要向14個國家支付的賠款估算從2060億英鎊至19萬億英鎊不等。去年，聯合國國際法院法官羅賓遜（Patrick Robinson）還引用了更高的數字，他認為現有評估低估了奴隸貿易造成的損害，並喊話英國不能繼續無視賠償呼聲。

在本週英聯邦政府首腦會議開幕之際，英國再次面臨索賠壓力。以巴巴多斯為首，15個國家組成的加勒比共同體一致同意在會上討論跨大西洋奴隸貿易議題，並計劃就此向前宗主國英國提出高達2000億英鎊的鉅額索賠。

圖為英國首相施紀賢（REUTERS/Jaimi Joy/Pool）

巴巴多斯總理莫特利曾多次強調，奴隸制的遺留問題導致了當今持續而巨大的種族不平等。西方國家需要為其種族滅絕和從事奴隸貿易的罪行道歉，並付出相應代價。

然而，施紀賢政府近日則表態稱，就跨大西洋奴隸貿易進行道歉和賠償，不會成為本次會議的議程。施紀賢的一名發言人還揚言：「我們不會支付賠償金，我們對道歉的立場保持不變，我們不會在英聯邦會議上道歉。」

但按照英國《衛報》的說法，唐寧街試圖在本周會議開始前就掐滅這一話題的意圖失敗了。

與施紀賢一同出訪澳洲的英國國王查理斯，被一名澳原住民議員打斷公開演講，後者痛批英國對澳原住民犯有種族滅絕罪行，再度掀起對西方殖民主義和奴隸貿易歷史的討論。

2024年10月21日，澳洲堪培拉，圖為英王查理斯三世（King Charles III）訪問當地時遇見一隻民眾帶來晉見英王的羊駝。（Reuters）

當地時間周三（23日），在飛往薩摩亞參加英聯邦政府首腦會議的航班上，施紀賢駁斥了為奴隸貿易賠償的呼籲，聲稱自己更願意關注英聯邦成員國面臨的當代挑戰，如氣候變化。

「這是我關注的重點。當我在聯合國大會上與英聯邦國家會面時，這是他們最關心的問題之一。」他說，「無論是加勒比地區還是太平洋島嶼，氣候現在都是一個非常現實的問題。」

施紀賢強調稱，「關於我們朝哪個方向發展的問題，我認為我們應該朝前看。我與英聯邦大家庭中的許多同事談過，他們現在正面臨着氣候等問題的真正挑戰。」

他還補充道，英聯邦成員已表示，他們最感興趣的是在與國際機構、金融機構以及其他當務之急方面獲得合作與支持。

圖為7月24日，英國首相施紀賢在英國議會上講話。（Reuters）

《衛報》還提到，包括印度總理莫迪和南非總統拉馬福薩等在內一些重要英聯邦國家領導人缺席會議，轉而參加同期在俄羅斯舉行的金磚國家峰會，也讓這場英聯邦政府首腦會議面臨着更大的質疑。

飛機上的記者會，施紀賢為此「挽尊」稱，領導人參加哪個峰會是他們自己的事，但英聯邦仍然非常重要。

他說，「這是一個難得的機會，有55個國家派代表出席，其中相當一部分是領導人級別的。因此，這是一次非常重要的會議。我很高興能參加這次會議。」

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