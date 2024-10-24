熱帶氣旋潭美襲菲律賓26死　16萬人流離失所　樹枝跌落擊斃民眾

強烈熱帶風暴潭美（Trami）在菲律賓東北海岸登陸，引發大範圍水災和山泥傾瀉，已造成至少26人死亡，迫使超過16萬菲律賓人逃離家園。部分地區停工停課、菲律賓央行暫停外匯交易，並取消至少10幾架航班。菲官員指，有1人是遭跌落的樹枝擊中死亡。



路透社報道，全國超過200萬人受風暴影響，至少26人死亡，超過163,000人在疏散中心避難，居民紛紛逃離家園。其中大部分在比科爾，因為洪水高達平房屋頂，一些人被困在屋頂上。政府派出大約1500名警員救災。

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菲律賓官員表示，大部分死者是在重災區比科爾（Bicol）地區和鄰近的奎松省遇溺身亡，也有官員稱有民眾遭跌落的樹枝擊中死亡。有汽車被洪水沖走，或被泥石流掩埋。

潭美凌晨在菲律賓伊莎貝拉省（Isabel）登陸，最大持續風速每小時95公里，陣風達到每小時160公里。據報道，由於大雨和洪水，呂宋島那牙市(Naga）週四有14人死亡，島上連續第二天停工停課；菲律賓中央銀行連續兩日取消外匯交易和貨幣操作；全國至少十幾架航班被取消。

菲律賓氣象局24日下午發布天氣預報表示，潭美正在向西穿過科迪勒拉山脈北部山區，朝南中國海移動。