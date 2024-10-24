潭美吹襲菲律賓北部　暴雨成災至少14死

已升級為強烈熱帶風暴的潭美，預計今日（24日）凌晨在菲律賓伊莎貝拉省（Isabela）登陸。風暴登陸前，已為菲律賓北部帶來暴雨，引發水浸及造成至少14人死亡，超過 47,500人需要疏散。總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）10月23日下令，應急人員在潭美料當晚或周四（24日）登陸東北部伊莎貝拉省（Isabella）前，做好防風準備。



小馬可斯在通報會上表示，需要預期出現最壞情況，指雨量或前所未有，需密切監測及作好準備。受風暴影響，呂宋島主島已宣布停課、政府機關停工。

潭美23日已帶來暴雨，其中阿爾拜省（Albay）官員稱，當地短短 24 小時內，雨量已達近兩個月總和。

呂宋島東南部的比科爾（Bicol）因暴雨水浸，並引發山洪暴發，有平房被洪水沒頂。比科爾地區有兩人死亡，包括一人被塌樹擊中，另一人從屋頂墜落身亡。

另外，呂宋島的那牙（Naga）警方指當地至少有12人死亡，但未公布細節。國家民防辦公室上午表示，另至少5人受傷、7人失蹤。