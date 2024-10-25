美國大選｜《洛杉磯時報》社論版編輯辭職　不滿老闆拒撐賀錦麗

《洛杉磯時報》（Los Angelas Times）要發文支持副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）競選出任總統，但遭該報華裔所有者叫停，其社論版主編辭職並公開發聲。



《洛杉磯時報》社論版主編加爾薩（Mariel Garza）接受《哥倫比亞新聞評論》（Columbia Journalism Review）採訪時說，社論編委會原已計劃支持賀錦麗，但最後被生物科技億萬富豪黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）阻止。

彭博社10月24日的報道引述加爾薩的話說：「我辭職是因為我想公開表示，我不同意我們保持沉默的做法……在危險的時刻，誠實的人必須挺身而出。這就是我挺身而出的方式。」

《洛杉磯時報》本月刊出了它在其它選舉中支持的候選人名單，但總統大選不在其中。

2024年10月21日，美國民主黨總統候選人、副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）在威斯康辛州出席由與美國前眾議員切尼（Liz Cheney）的對話。（Reuters）

彭博暫未能聯繫到加爾薩置評。當天早些時候《洛杉磯時報》發言人表示不會就有關社論、內部討論或決定發表評論。

黃馨祥在社交媒體X上發帖說，社論編委會獲得的工作建議是「起草關於每位候選人在白宮任內所有正面與反面的政策分析，以及這些政策對國家影響的文章」。

這將使讀者能夠決定「誰有資格擔任未來四年的總統」， 他說，「編委會沒有按照建議走這條路，選擇保持沉默，而我接受了他們的決定」。

新聞網站Semafor星期二（22日）率先報道了這一消息，稱這是《洛杉磯時報》2008年支持奧巴馬（Barack Obama）以來首次不為總統候選人表明立場。文章稱黃馨祥做出了這一決定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

