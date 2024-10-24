美國大選前夕黑材料　前模特兒稱昔遭特朗普侵犯「摸遍胸部腰臀」

美國前女模特兒史黛西威廉斯（Stacey Williams）宣稱，在1993年那年，經已故淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein，又譯艾普斯坦）介紹認識特朗普（Donald Trump，又譯川普）。



但在某次見面時，特朗普先是把她整個人拉到身旁，接著伸手摸遍她的胸部以及腰臀，讓她當場愣住。

愛潑斯坦與特朗普曾為好友，特朗普2002年接受訪問時指，兩人已相識15年。（Twitter截圖）

美國億萬富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）被指在2002年2005年期間，涉嫌與數十名未成年少女發生性行為，並性販賣未成年少女。（GettyImages）

史黛西威廉斯指特朗普跟她打招呼後把她整個人拉向他身邊，接著開始亂摸，伸出雙手觸摸她整個胸部以及腰臀位置，當場愣住。（示意圖，路透社）

對於史黛西威廉斯的指控，特朗普競選團隊反指「這個虛假故事是賀錦麗陣營捏造的」。 （路透社）

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衛報報道，史黛西威廉斯宣稱愛潑斯坦對她感興趣，兩人曾約會數月，1992年在聖誕晚會第一次見到愛潑斯坦的紐約房地產開發商好友特朗普。

到了1993年，愛潑斯坦向她提議一起外出，順道去特朗普大廈拜訪特朗普。

依據史黛西威廉斯的說法，當她與愛潑斯坦抵達特朗普大廈之後不久，特朗普跟她打招呼後把她整個人拉向他身邊，接着開始亂摸，伸出雙手觸摸她整個胸部以及腰臀位置，當場愣住，同時發現特朗普與愛潑斯坦兩人對看笑了。

史黛西威廉斯也向衛報分享一張特朗普寄來印有海湖莊園空拍照的明信片，上面還有他的簽名。

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針對這項指控，特朗普競選團隊發言人萊維特（Karoline Leavitt）發出聲明否認，並指控史黛西威廉斯是前奧巴馬競選團隊一員，「很明顯這個虛假故事是賀錦麗陣營捏造的」。

報道指出，目前大約有20多名女性出面指控特朗普多年前曾有不當行為，包括未經同意親吻、把手伸到她們裙子內等。

此前，前模特兒多莉絲（Amy Dorris）指控，特朗普1997年搭訕當年24歲的她，強行把舌頭深入她的嘴巴直到喉部，摸遍她的臀部、胸部、後背等部位，甚至緊緊抓住她，使得她無法順利逃脫。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】