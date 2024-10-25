美國大選｜特朗普嘲賀錦麗若勝選　將被習近平當小孩欺負

美國總統大選將於11月5日舉行。在選舉進入白熱化之際，前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，如果副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）勝選入主白宮，中國國家主席習近平在外交上將把她當成小孩一樣處理。



美聯社10月25日報道，特朗普和他的主要盟友近來愈發傾向將民主黨對手賀錦麗塑造成小孩對待。

保守派電台主持人Hugh Hewitt提到習近平時表示：「如果賀錦麗不知何故地勝選，她必須與習近平打交道。你認為對方會如何對待她？」

特朗普回應指：「像小孩一樣（like a baby）。」

特朗普補充道：「他（習近平）會迅速將所有糖果拿走。而她（賀錦麗）會不知道發生甚麼事。一切就會像國際象棋大師與初學者下棋一樣。」

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris，左）2024年8月20日在威斯康星州密爾沃基（Milwaukee）出席活動；美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，右）2024年8月15日在新澤西州貝德明斯特（Bedminster）出席活動。（Reuters）

據報道，特朗普自2016年參加共和黨內初選就經常為其對手起綽號並加以嘲弄，但情況來到2024年對賀錦麗的人身攻擊可謂變本加厲。

特朗普對賀錦麗的攻擊包括指她「懶惰」，是個「愚笨的人」，還故意問她是否有「吸毒」，並取笑她「遲鈍」和「低智商」，如今又嘲笑她「像小孩」。