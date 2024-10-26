頭部受傷引發輕微腦出血　巴西總統取消COP16峰會行程

巴西總統辦公室稱，總統盧拉（Lula da Silva）因頭部受傷取消出席第16屆《聯合國生物多樣性公約》締約方大會（COP16）。



路透社報道，上週末，盧拉因摔倒導致頭部後方受傷，並出現了輕微腦出血且須縫合傷口。

巴西總統辦公室星期五（10月25日）說，盧拉已根據醫療建議取消前往哥倫比亞參加聯合國COP16峰會的行程。當天，盧拉還接受了新的醫療檢查，結果顯示他的狀況「穩定」。

此前，盧拉已取消前往俄羅斯參加金磚國家峰會的行程。

醫療報告顯示，盧拉已獲准在巴西利亞繼續履行總統職責，並在五天後接受進一步檢查。 COP16會議於10月21日至11月1日在哥倫比亞卡利舉行，重點是審查各國在落實生物多樣性保護目標方面的進展，特別關注各國提交的國家生物多樣性戰略與行動計劃（NBSAPs）。

據英國《衛報》報道，初步跡象顯示，超過80%的國家尚未提交具體計劃。一些生物多樣性豐富的國家，如巴西，則表示正在制定更加複雜的長期保護戰略。

本文獲《聯合早報》授權轉載

