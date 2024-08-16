習近平盧拉互致賀電　慶祝中國巴西建交50周年

中國國家主席習近平8月15日同巴西總統盧拉互致賀電，慶祝兩國建交50周年。習近平指出，中國和巴西同為發展中大國和重要新興市場國家，是志同道合的好朋友、攜手前行的好夥伴。



習近平表示，建交半個世紀以來，無論國際風雲如何變幻，兩國關係始終保持穩定發展，全局性、戰略性、全球性影響日益突出，在促進各自國家發展振興的同時，也為世界和平穩定和繁榮發展發揮重要作用。

習近平強調，去年盧拉總統成功訪華，兩方就引領和開闢新時代中巴關係新未來達成重要共識。中方願同巴方以中巴建交50周年為新起點，持續加強兩國發展戰略對接，加深雙方各領域交流合作，賦予中巴關係新的時代內涵，攜手推動構建中巴命運共同體。

盧拉表示，半個世紀以來，巴中友誼不斷加強，合作日益多元。當前，兩國在多領域、各層級保持合作，共同建設更加繁榮、和平和公正的世界，巴中關係對於構建多極秩序和更加公正有效的全球治理日益重要，對於兩國和世界的穩定和可預見性發揮支撐作用。兩國關係的下一個50年，將並肩開闢新道路，構建命運與共的光明未來。