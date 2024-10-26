以色列展開報復行動　伊朗敘利亞軍事設施遭空襲｜最新

以色列10月26日向伊朗發起報復行動，空襲多個軍事目標。伊朗半官方媒體稱，伊朗首都德黑蘭和附近卡拉季市至少發生5單爆炸事件。另外敘利亞亦有軍事設備成為以色列的攻擊目標，現時未知德黑蘭方面會否採取行動回應。



0851 以色列國防軍發言人表示，稱以軍正對伊朗軍事設施進行精準攻擊，回應伊朗政權數個月持續對以色列的襲擊。發言人強調，以色列與世上其他主權國家一樣有權及責任回應，而以軍已全面調動防衛及攻擊能力，並會採取一切需要措施保衛以色列及民眾。

社交媒體流傳的照片顯示，伊朗首都德黑蘭一處地方10月26日清晨遭以色列空襲後，冒出大量濃煙。（X/@sentdefender）

0833 白宮聲明指，副總統賀錦麗（Kamala Harris，又譯哈里斯）已接獲以軍空襲伊朗軍事設施的簡報，她正密切留意局勢發展及持續獲得最新消息。

0830 敘利亞國營傳媒報道，當地中及南部多個軍事設施遭以軍空襲。

0827 美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC）指，以色列並沒有針對伊朗核設施或油田，而是集中攻擊軍事目標。

0800 美國官員表示，美國沒有參與以色列針對伊朗目標的軍事行動。

0743 霍士新聞報道，在以色列對伊朗發動攻擊前不久，白宮接獲通知。以色列國防軍發言人稱，正對伊朗軍事目標實施精准打擊，以回應伊朗近期對以色列襲擊。

0738 根據新華社，以色列稱，已啟動對伊朗襲擊，伊朗發電廠是襲擊目標之一。

0713 AXIOS記者引述兩名知情人士稱，以色列對伊朗進行空襲。

自稱進行開源情報監察的社交媒體賬號OSINTdefender指，以色列對伊朗的報復性打擊現已開始。

OSINTdefender還說，伊朗首都德黑蘭伊瑪目霍梅尼國際機場附近傳出爆炸聲，德黑蘭北部卡拉季市附近則約聽到十幾聲爆炸聲。

敘利亞國家電視台則稱，大馬士革鄉村和中部地區也聽到爆炸聲。