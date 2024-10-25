沙特罕見同伊朗聯合軍演背後：眾人皆醒以色列獨醉？

以色列會不會在美國大選之前報復伊朗是近來各方共同關心的話題。《以色列時報》10月23日報道以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）視察導彈基地，證實了以色列正在做各項準備工作。以色列執意打下去有內塔尼亞胡政府的政治私利考量，也是以色列從地區戰略出發希望利用通過出兵動武將美國捲入進來，挽留住美國從中東戰略撤退的步伐。

百年未有之大變局下，美國正在從中東進行戰略撤退重返亞太。美國沒有忘記自己的這一使命。雖然以色列透過猶太財團可以影響美國國會進而影響美國兩黨的對以色列政策，但是布林肯（Antony Blinken）等美國精英政客一直從國家戰略的層面捍衛美國利益。

近來美國國務卿布林肯第11次訪問中東，明確稱美國不希望以色列在黎行動導致一場持久戰爭。布林肯訪問中東，目的就是勸說以色列儘快結束在加沙和黎巴嫩的戰事，不要大舉報復伊朗將事態擴大。

美國對捲入中東戰爭的擔憂是顯而易見的。大國從來沒有忘記真正重要的事情是什麼。美國如此，伊朗也是如此。

第十一次訪問中東的布林肯，在會談中，要求內塔尼亞胡及其高級副手公開澄清以色列未尋求圍困加沙北部，但後者迴避了該要求。圖為2024年10月22日，以色列特拉維夫，圖為美國務卿布林肯飛抵以色列，他緩步走下飛機開始訪問日程。（Reuters）

以色列襲擊加沙和黎巴嫩真主黨以來，伊朗在不少事件上顯得非常窩囊。為了報復以色列襲擊伊朗駐敘利亞外交館舍，2023年4月伊朗在導彈襲擊以色列之前72小時就通知了美國和鄰國，使得伊朗的導彈大部分被攔截。為了報復以色列在伊朗首都德黑蘭暗殺哈馬斯領導人哈尼亞，2023年10月1日伊朗發射超過180枚彈道導彈襲擊以色列境內軍事目標。事後伊朗稱此次襲擊是「一次性」打擊，報復已經結束，直接亮明瞭避免局勢失控的姿態。

伊朗非常清楚，對以色列的報復要保持適度的規模。伊朗沒有忘記在伊核協議簽署之後同美國儘量和平共處的重要性。表面看伊朗尊嚴盡失，本質上，伊朗只要不過度反應招致美國重返中東，就已經是戰略性勝利。

在以色列對報復伊朗摩拳擦掌之際，伊朗近來也沒有閒着。伊朗外長阿拉格齊最近半個月接連訪問了黎巴嫩、敘利亞、沙特、卡塔爾、阿曼、伊拉克、約旦和埃及等國家。伊朗外長阿拉格齊在科威特訪問時表示，所有鄰國都已經向伊朗保證，不允許以色列和美國利用其領土和領空來針對伊朗。爭取地區國家的支持，本身也是一種從外交上孤立以色列的行為。

沙伊復交：中國表、中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅（中），沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（Musaad bin Mohammed Al Aiban，左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani，右）2023年3月10日共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。（Reuters）

和美國伊朗一樣，從來沒有忘記要事優先的國家，還有沙特。沙特國防部發言人圖爾基·馬勒基，在23日晚發布的一份公告中稱，沙特最近與伊朗和其他阿曼灣國家舉行了聯合軍事演習。這是沙特和伊朗這兩個地區大國之間首次舉行聯合軍事演習。2023年沙特和伊朗在中國的斡旋下同意恢復外交關係，今年沙特和伊朗首次軍事演習，是在恢復外交關係的基礎上進一步深化關係。

沙特在以色列襲擊加沙和攻擊黎巴嫩真主黨之後表現中規中矩，並沒有要為阿拉伯兄弟撐腰站台的明顯動作意思。但是沙特罕見主動提議和伊朗進行聯合軍事演習。這給以色列提了一個很大的警告：沙特不支持以色列同伊朗關係惡化，也不支持地區戰火持續燃燒。很有可能惟沙特馬首是瞻的地區國家在以色列報復伊朗時都不會為美以提供任何便利。

這是從國際聲勢上對以色列的很大的打擊。在以色列同沙特的關係正常化進程因為加沙戰事告吹的情況下，沙特和伊朗聯合軍演，讓以色列的孤立態勢盡顯。

開戰一年來，哈馬斯和黎巴嫩真主黨元氣大傷，短時間內很難有對以色列大打出手的可能。以色列可以利用軍事優勢爭取一定的戰略空間，也可以利用軍事冒險捆綁美國不能順利離開，但是軍事並不是目的，軍事之外，以色列應該清楚美國的戰略撤退中東進程，有可能會因為美國領導人的更迭而出現反覆，但整體大勢是不會變的。推進同地區國家緩和關係的進程，是美國戰略撤退之後以色列能否平穩立於中東的另一基石。這才是真正重要的事情。

美國、伊朗、沙特等大國都非常清醒，以色列真的眾人皆醒我獨醉嗎？但願種種不講武德的軍事行動，只是以色列為自身爭取戰略空間的短期行動。