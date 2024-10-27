以軍空襲伊朗　衛星圖片顯示導彈生產基地遭擊中

兩名美國研究員根據衛星圖像推測，以色列擊中伊朗軍事和導彈生產基地，可能「嚴重阻礙伊朗大規模生產導彈的能力」。



路透社報道，前聯合國武器監察員、科學與國際安全研究所研究小組負責人奧爾布賴特（David Albright,），以及華盛頓智庫美國國防研究機構CNA副研究分析師伊夫萊斯（Decker Eveleth），個別針對衛星圖像做出上述推論。

他們告訴路透社，以色列10月26日襲擊德黑蘭附近的一座大型軍事基地帕爾欽（Parchin）。

根據伊夫萊斯的說法，以色列也襲擊德黑蘭附近一個龐大的導彈生產基地霍吉爾（Khojir）。

社交媒體流傳的照片顯示，伊朗首都德黑蘭一處地方10月26日清晨遭以色列空襲後，冒出大量濃煙。（X/@sentdefender）

他說，美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs）的一張圖像顯示，以色列的襲擊摧毀霍吉爾的兩座建築物，其中混合彈道導彈的固體燃料。

根據路透社查看的圖片，這些建築物被高高的泥土護堤包圍。此類結構與導彈生產相關，旨在阻止建築物內的爆炸引爆附近建築物中的可燃材料。

伊夫萊斯說，另一個拍攝到帕爾欽的圖像顯示，以色列摧毀三座彈道導彈固體燃料混合建築和一座倉庫。

奧爾布賴特也說，他查看帕爾欽的低解像度商業衛星圖像，顯示以色列的一次襲擊損壞了三座建築物，其中兩座建築物中混合了彈道導彈的固體燃料。他沒有透露從哪家商業公司獲得這些圖像。

他表示，這些建築物距離曾經參與聯合國調查的一處設施約320米。聯合國核監督機構、國際原子能機構（IAEA）和美國情報早前稱這是一項全面的核武器開發計劃，伊朗於2003年關閉。德黑蘭方面否認有這樣的計劃。

他認為通過有限的行動，以色列可能對伊朗大規模生產導彈的能力造成重大打擊，並使伊朗未來的任何導彈襲擊更難以突破以色列的導彈防禦系統。「（以色列）打擊（伊朗）似乎非常準確。」

以色列軍方說，以色列戰機在26日較早時三波襲擊德黑蘭附近和伊朗西部的導彈工廠，以報復德黑蘭17日向以色列發射200多枚導彈。

伊朗軍方說，以色列戰機使用「超輕型彈頭」襲擊伊拉姆省（Ilam）、胡齊斯坦省（Khuzestan ）和德黑蘭周邊地區的邊境雷達系統。

本文獲《聯合早報》授權轉載

