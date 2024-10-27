以色列報復襲擊伊朗 德黑蘭又面臨痛苦抉擇

以色列最終還是沒忍住，於26日出動上百架戰機長驅直入，對伊朗境內的幾十個戰略目標進行了報復式襲擊。襲擊共分3波，分別是伊朗的防空體系，導彈工廠與發射基地，以及無人機研發與生產廠家。

以、伊兩國並不相鄰，邊界最近距離超過1500公里，縱深攻擊航程超過2000公里。這就意味着以色列戰機不僅要飛越其它中東國家領空，還必須長時間在空中進行遠距離飛行。而在目前氛圍下，任何中東國家都不可能給以色列戰機提供航路支持。

這就反映出了以色列所以能在中東為所欲為的一個重要基礎性、技術性原因。以色列的軍事與科技實力，實在是遠超任何中東國家，可以如內塔尼亞胡所說的，打擊到任何以色列想打擊的目標。在這種碾壓性的軍事實力與技術優勢面前，伊朗和其它中東阿拉伯國家只能被動挨打。

這就是伊朗在進行報復決策時倍感痛苦的來源。一方面，作為區域最主要的國家，什葉派之弧的領頭羊，伊朗不能不對以色列的襲擊作出回應，必須對以色列進行報復。

如果不報復，面子上過不去倒是其次，主要是國內會面臨來自激進民眾的輿論壓力，導致宗教當局和民選政府體系的統治正當性受損，在周邊什葉派信徒中樹立起來的老大哥形象，也會被削弱。

伊朗軍隊經常在「什葉派之弧」中逐漸展現自己的真實能力。（法新社）

但另一方面，囿於與以色列之間明顯的軍事實力和科技差距，伊朗又缺乏對以色列進行有效報復的軍事能力，只能以遠程打擊方式，通過向以色列發射導彈，進行有限報復。

而且報復打擊的效果如何，以伊朗和中東國家有限的空中偵查能力，又無法確認。

而且伊朗的國安體系非常差勁，同篩子般漏洞百出，被以色列和西方滲透得不像樣子，進出如無人之境。伊朗的核科學家、重要政治人物等在德黑蘭先後被暗殺，戰略性關鍵設施被摧毀，讓伊朗的決策者們膽戰心驚，都擔心成為以色列的暗殺對象，報復意志很不堅決。

尤其現在美國面臨國內大選，為獲得國內猶太社團支持，兩黨候選人都需要通過對伊朗展現強硬態度來展現對以色列的政治支持，伊朗也擔心自己的報復可能會招致更嚴厲的制裁和打擊，陷入無限報復循環。

所以我們看本輪以巴衝突中，伊朗對以色列的兩次報復都非常有限。尤其第一次報復，令人印象深刻。當時伊朗不僅在報復前就通過駐聯合國代表向美國通報，放風帶話，在導彈才剛一發射，就說報復已經結束，說自己不尋求擴大沖突。哪有兩個國家之間的報復是這樣報復的？

伊朗2024年10月1日向以色列發射大量彈道導彈，以軍防空系統攔截導彈（REUTERS）

這次同樣如此。以以色列有仇必報的性格，伊朗方面在發起上次報復襲擊後就知道，這頓反報復是逃不掉的。所以伊朗早就放出話來，說以色列如果對伊朗報復，伊朗將加倍報復回去。據有關媒體報道，伊朗方面也下令讓武裝部隊做好了戰爭準備。

但我們看伊朗有關官員在發誓進行報復是怎麼說的吧。

伊朗官員稱，若以色列只對有限數量的軍事設施或武器庫發動襲擊，伊朗很可能不會反擊，但是如果以色列造成了重大傷害，伊方正在考慮的回應措施包括向以色列發射1000枚彈道導彈。

很多媒體和評論人士都把伊朗回應的焦點鎖定在1000枚導彈上，似乎這是一個嚇人的數字，足以展現伊朗的強硬姿態。但我們看伊朗官員的全部說辭，是不是早就為妥協留了退路，而且言辭中充滿了弱國的辛酸無奈？

落後就要捱打，在任何時候，任何地方，都是極殘酷的現實。千萬不要被人類社會進化出來的某些現代性遮蔽了對其本質的認識。