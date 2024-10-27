美國大選｜米歇爾現身為賀錦麗站台拉票　擔憂特朗普或重回白宮

美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）在同一個州集會展開較量，米歇爾（Michelle Obama）為賀錦麗站台，敦促猶豫不決的選民「從他們所處的迷霧中清醒過來」。



法新社報道，距離11月5日美國總統選舉僅約10天，賀錦麗和特朗普的拉票活動相當火熱。

前第一夫人米歇爾星期六（10月26日）在密歇根州（Michigan），為民主黨總統候選人賀錦麗站台。

米歇爾說，如果賀錦麗當選總統，她將成為「美國傑出的總統」。

美國前第一夫人米歇爾2024年10月26日在密歇根州為賀錦麗助選（Reuters）

不過，民調顯示賀錦麗與特朗普勢均力敵，米歇爾對此表明沮喪和焦慮。

米歇爾稱特朗普和賀錦麗受到的待遇是雙重標準，「我希望你們能原諒我，我有點沮喪，因為我們中的一些人選擇忽視特朗普的嚴重無能，同時要求賀錦麗做到讓人印象深刻。」

米歇爾也在墮胎課題上抨擊特朗普，「請不要把我們的命運交給特朗普這樣的人」。

賀錦麗也說：「特朗普和最高法院的所作所為，使得我們正面臨美國的醫療保健危機。」她指的是特朗普選出的法官，在2022年終止全國墮胎權。

美國大選：美國前第一夫人米歇爾2024年10月26日現身密歇根州，幫助賀錦麗拉票（Reuters）

同天，特朗普也在密歇根州拉票，重提反移民課題。

他在集會上再次對賀錦麗進行激烈的人身攻擊，並指責她推行「開放邊境」移民政策。「她是個傻瓜，這個人不能當總統。她會毀了我們的國家，每個人都知道這一點，沒有人尊重她。美國現在是被佔領的國家。賀錦麗破壞了它，我們會修復它。」

特朗普2016年橫掃三個「藍牆州」——密歇根州、威斯康星州和賓夕法尼亞州，但四年後總統拜登又奪回這些州。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

