米歇爾宣布棄選歐洲議員　專注歐洲理事會主席職務

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）宣布放棄參加歐洲議會選舉，以專注於履行歐洲理事會主席職責。



綜合路透社和新華社報道，米歇爾此前宣布參加6月舉行的歐洲議會選舉，並可能提前離任歐洲理事會主席，最終在各方壓力下改變決定。

米歇爾星期五（1月26日）在社交媒體上發布聲明說，他此前宣布將提前離開歐洲理事會並參加歐洲議會選舉的決定，受到「媒體強烈關注和猜測」，影響到他履行現職義務。為了保持專注履行現有職責，他不會參加歐洲議會選舉，將在本任期結束後才考慮未來去向。

米歇爾三個星期前告訴比利時媒體，他將代表比利時法語革新運動黨（Mouvement Réformateur）參加6月的歐洲議會選舉。歐洲媒體指出，如果米歇爾在選舉中獲勝，那麼他需要在7月中旬就職歐洲議會議員，意味着提前數月卸任歐洲理事會主席。這將是在任歐洲理事會主席首次參加歐洲議會選舉。

米歇爾的這一決定在歐洲政界引發強烈反應。批評者認為，當前歐盟處境艱難，不僅在烏克蘭危機和以巴衝突問題上承受壓力，內部還面臨着應對非法移民、走出經濟困境等艱巨任務。米歇爾提前卸任是將個人政治前途置於歐盟整體利益之上的不負責任做法。此外，米歇爾如果在擔任歐洲理事會主席期間競選歐洲議員，還可能引發利益衝突。

匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）12月14日在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人峰會。（Reuters）

米歇爾的這個決定，也將提高由匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）擔任歐洲理事會主席的前景。歐爾班和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）關係友好，俄羅斯入侵烏克蘭後，他仍與莫斯科保持聯繫。歐爾班曾阻止歐盟一項對烏克蘭的重要援助計劃，被一些歐盟議員指責為開民主倒車。

現年48歲的米歇爾2014年至2019年擔任比利時首相，2019年12月起出任歐洲理事會主席，現任期2023年11月結束。

本文獲《聯合早報》授權轉載

