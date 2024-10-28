立陶宛國會選舉　在野黨首輪投票領先　對華政策將改變？

位於歐洲東北部的立陶宛（Lithuania ）10月27日舉行國會大選，重點關注國防與經濟議題。首輪投票領先的左翼在野黨社會民主黨（Social Democrats），承諾向富人加徵稅收以解決社會問題受到關注，該黨領袖克維丘特（Vilija Blinkeviciute）表示已經與兩個其他政黨談判組成聯合政府。



立陶宛面臨嚴重通脹，今屆選舉重點關注生活成本上升與應對俄羅斯的議題，其中立陶宛西南方向與俄羅斯飛地—— 加里寧格勒相接壤。

社會民主黨希望通過維持首輪投票領先的趨勢，在第二輪投票中獲勝，若該黨獲勝並組成政府，料將以本國3%的GDP投入國防。

路透社又指，若然社會民主黨成功籌組政府，預計他們將維持立陶宛對俄羅斯的強硬立場。

對華政策將改變？

《美國之音》引述立陶宛外交分析人士塞尤納斯（Ugnius Sejonas）指，立陶宛在選舉後的新政府，對華政策很有可能出現溫和轉變，略微緩解緊張局勢，但報道也引述專家指，由於中俄關係，立陶宛新政府在尋求改善關係過程中或謹慎行事。

2024年10月13日，立陶宛維爾紐斯，圖為社民黨領導人克維丘特（Vilija Blinkeviciute）z在首輪國會選舉結束後發表講話。（Reuters）

立陶宛採用混合投票制，第二輪投票已結束，預料香港時間28日5點揭曉。選舉中，國會一半席位由普選產生，其餘席位則由前兩名候選人的選區，以決選投票決定，這對較大黨有利。

該國通脹率自2022年起不斷攀升直至突破20%，誓言徵收更多富人稅以解決收入不平等的社民黨成為焦點，並在14日的首輪選舉中獲20%選票，領先執政的祖國聯盟（Homeland Union）。